Google Pixel 7 e 7 Pro sempre più vicini: come saranno

Con il lancio dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, seguiti dopo 10 mesi dal Pixel 6a, Google ha avviato il nuovo corso dei dispositivi della casa, puntando su un design particolare, distintivo e diverso rispetto al resto dei produttori che, ultimamente, sembrano proporre smartphone sempre più simili, davanti e dietro, tra di loro.

Le potenzialità dei nuovi Pixel, tuttavia, non si fermano esclusivamente all’estetica ricercata ma risiedono anche nel cuore pulsante degli smartphone che, per la prima volta, non è realizzato da Qualcomm ma è il Google Tensor GS101, progettato internamente dallo stesso colosso di Mountain View per essere accordato all’unisono con il sistema operativo Android, puro e pervaso dall’esperienza Google. In autunno arriveranno i Pixel 7 e 7 Pro, già svelati nella loro estetica durante il Google I/O 2022, che porteranno al debutto la seconda generazione di chip Google Tensor e molte altre novità interessanti. Ecco le principali.

Il nuovo chip di Google

In autunno (molto probabilmente a ottobre), Google lancerà ufficialmente gli smartphone della serie Pixel 7, top di gamma con cui la casa andrà a coprire la fase finale del 2022 e (almeno) la prima parte del 2023. I due smartphone, Pixel 7 e Pixel 7 Pro, sono stati svelati in anteprima nel corso del Google I/O 2022, mostrando un design nel segno della continuità rispetto agli attuali Pixel 6 e Pixel 6 Pro (in foto) ma che si spinge leggermente oltre per quanto concerne l’ottimizzazione estetica generale.

Parlando di scheda tecnica, la novità principale riguarderà la presenza del chip Google Tensor di seconda generazione (che sarà chiamato probabilmente GS201) che dovrebbe andare ulteriormente ad accrescere le prestazioni, sia in termini di velocità pura che in termini di efficienza energetica degli smartphone.

Lato fotografico, Google continuerà a puntare su un sistema a doppia fotocamera posteriore (principale più ultra-grandangolare) per il modello base e su un sistema a tripla fotocamera posteriore, con l’aggiunta del sensore per lo zoom, sul modello Pro. Stando ai rumor, dovrebbe essere confermato il sensore principale presente già sui Pixel 6 e 6 Pro, ovvero il Samsung GN1.

I Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, dovrebbero poi potere contare su un completissimo comparto connettività, su display leggermente migliorati rispetto al passato (più luminoso nel caso del modello Pro e più ottimizzato per quanto concerne le cornici per il modello base) e su almeno tutte le altre specifiche già presenti sui modelli 2021 (ricarica rapida, ricarica wireless).

Lato software, invece, è certo che i due smartphone arriveranno sul mercato già aggiornati ad Android 13, prossima versione software del robottino verde che è attualmente in beta e sta ben impressionando anche sui Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

La variante Ultra e il pieghevole

Nelle ultime ore sono giunte alcune indiscrezioni, riportate dal prolifico leaker cinese Digital Chat Station sul social network locale Weibo, riguardanti altri due smartphone Pixel, tanto chiacchierati ma mai effettivamente protagonisti di rumor specifici.

Stando a quanto riportato, lo stabilimento della cinese Foxconn avrebbe già iniziato a produrre il Google Pixel Notepad (o Fold), primo smartphone pieghevole di Big G, e il Google Pixel 7 Ultra, modello della serie Pixel 7 che andrebbe a collocarsi un gradino sopra rispetto al modello Pro, ampliando l’offerta a disposizione dei clienti.

Pixel Notepad dovrebbe essere un pieghevole piuttosto compatto, dal momento che si vocifera possa contare su un display interno da 5,85 pollici, ben più piccolo rispetto a quello del pieghevole Galaxy Z Fold3 di Samsung. Per quanto concerne le altre specifiche, il pieghevole di Google dovrebbe essere basato sulla piattaforma Google Tensor e potrebbe avere un comparto fotografico simile a quello del vecchio Google Pixel 5: che sia l’alba della fascia media anche per i pieghevoli?

Infine parliamo di Google Pixel 7 Ultra, smartphone che per forza di cose dovrebbe andare a piazzarsi nella fascia top del mercato e che porterebbe per la prima volta Google a spingersi oltre il muro dei 1000 euro. Lo smartphone dovrebbe avere il nuovo Google Tensor di seconda generazione, un display con risoluzione 2K, scocca in ceramica e un comparto fotografico posteriore al livello o ancora migliore rispetto a quello del fratello Pixel 7 Pro.

Si parla di un sensore principale da 50 MP (Sony IMX787), di un sensore per lo zoom da 50 MP (Samsung ISOCELL GN1), oltre ad un sensore ultra-grandangolare del quale, tuttavia, non sono trapelate le specifiche.