Google Pixel 7 Pro super sconto Amazon: auricolari gratis

Un telefono top di gamma, con una scheda tecnica recentissima e con funzionalità avanzate: è uno dei regali di Natale più ambiti, insieme ad un bel paio di cuffiette wireless. Amazon lo sa e, per questo, al momento offre il Google Pixel 7 Pro in bundle con le cuffiette in ear Pixel Buds A: un bellissimo pacchetto regalo e, con lo sconto, le cuffiette sono a costo zero.

Google Pixel 7 Pro – Versione 8/128 GB – Pixel Buds A-Series in omaggio

Google Pixel 7 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Google Pixel 7 Pro è il Tensor G2 abbinato a 12 GB di RAM e 128 GB di storage. Ma c’è anche un secondo chip, il Titan M2 deputato a proteggere la sicurezza dei dati contenuti nel telefono. Google Pixel 7 Pro, infatti, è uno dei telefoni più sicuri che si possono oggi comprare.

Il display è di tipo AMOLED, compatibile con l’HDR10+ e misura 6,7 pollici. Ha un ottimo picco di luminosità (1.500 nit) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La protezione del vetro è affidata ad un Corning Gorilla Glass Victus e il lettore di impronte digitali è posto sotto lo schermo. Il telefono ha la certificazione IP68 che assicura resistenza agli schizzi d’acqua e polvere.

Sul retro sono poste tre fotocamere: la principale da 50 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico, il sensore secondario , un teleobiettivo periscopico da 48 MP sempre con OIS e il sensore da 12 MP di tipo ultragrandangolare. La fotocamera anteriore è da 10,8 MP. Secondo diversi test, ad esempio quelli di DxOMark, il comparto fotocamere di Google Pixel 7 Pro è uno dei migliori (e in molti casi il migliore) tra quelli disponibili oggi.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 23W e anche la ricarica wireless è da 23W.

Google Pixel Buds 7 Pro: l’offerta Amazon

Google Pixel 7 Pro ha un prezzo di listino elevato, ma comunque inferiore a molti top di gamma Android 2022: 899 euro. Su Amazon, al momento, è però possibile acquistarlo insieme agli auricolari Pixel Buds A, sempre di Google e compagni perfetti di questo telefono.

Il prezzo complessivo del pacchetto sarebbe 998 euro, ma grazie all’offerta resta 899 euro (-9% – 99 euro): in pratica le cuffiette sono gratis.

