Google Pixel Buds Pro, gli auricolari top sono scontatissimi

Il mercato delle cuffiette wireless di fascia alta è molto meno affollato di proposte rispetto a quello di fascia media e bassa: qui il brand conta, la tecnologia è molto più raffinata e i produttori in grado di far accettare un prezzo elevato sono pochi. Prezzo normalmente sopra i 200 euro, per dei piccoli dispositivi da tenere alle orecchie per sentire musica e fare telefonate. I Google Pixel Buds Pro rientrano pienamente in questa fascia di mercato e in questo livello di raffinatezza tecnologica, rappresentando il modello top di Big G. Costano, è vero, ma per fortuna al momento sono in offerta su Amazon ed è possibile comprarli con un consistente sconto, che li porta a costare ben meno di 200 euro.

Google Pixel Buds Pro – Auricolari in-ear – Con ANC

Google Pixel Buds Pro: caratteristiche tecniche

I Google Pixel Buds Pro sono auricolari in ear con gommino, hanno la forma a bottone, cioè senza le astine. Si agganciano all’orecchio grazie agli inserti flessibili e morbidi in gomma, che si adattano alla conformazione del padiglione e grazie ai sensori integrati viene monitorata la pressione all’interno del condotto uditivo, così da non provare la sensazione di tappo alle orecchie, né dolore anche se indossiamo i Pixel Buds Pro per molte ore.

Queste cuffiette hanno driver da 11 millimetri, la cancellazione attiva del rumore ANC con chip a 6 core, che con gli algoritmi proprietari filtra i suoni per restituire un audio chiaro. Inoltre è coadiuvato dal sistema Silent Seal fa in modo che i rumori dell’ambiente esterno non possano disturbare l’ascolto. Resta sempre possibile attivare la modalità Trasparenza per ascoltare chiaramente i rumori circostanti.

Fra le caratteristiche più importanti segnaliamo la compatibilità con l’audio spaziale, se le cuffiette vengono usate in abbinamento a smartphone Pixel, la traduzione istantanea in oltre 40 lingue tramite da Google Assistant e il Multipoint, cioè la possibilità di collegarsi contemporaneamente a due device e spostarsi da un dispositivo ad un altro, senza dover agire sull’app di controllo.

Infine, i Pixel Buds Pro, secondo le specifiche del produttore, hanno un’autonomia di 11 ore che scende a 7 con ANC attivo e la ricarica è in modalità wireless e con 5 minuti di ricarica si ottiene ancora un ora di ascolto.

Pixel Buds Pro: prezzo e disponibilità

Gli auricolari Pixel Buds Pro sono il modello top di gamma di Google e hanno un prezzo di conseguenza alto: 219 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, però, è possibile comprare gli auricolari di Big G al prezzo di 179,19 euro (-18%, -39,81 euro). A questa cifra i Pixel Buds Pro possono essere preferiti ad altri modelli di fascia alta, perché diventano più convenienti. Restano poi un must per chi ha un telefono Pixel, con il quale danno il meglio.

