Google segnalerà i siti lenti agli utenti Chrome

12 Novembre 2019 - Il colosso di Mountain View dichiara guerra ai siti lenti. La velocità di caricamento è uno degli aspetti più importanti quando si naviga in internet. È la velocità di caricamento di una o più pagine web a determinare la qualità dell’esperienza di navigazione. Quante volte abbiamo rinunciato a visualizzare un contenuto perché i tempi di caricamento di un sito erano troppo lunghi?

Inoltre, la velocità di risposta di un sito web è anche uno dei fattori di posizionamento che influenza l’algoritmo di Google. Si tratta quindi di un aspetto che sta molto a cuore all’azienda di Mountain View. Per ovviare a questo fastidioso fenomeno e migliorare sempre di più l’esperienza dei propri utenti, Google ha annunciato l’arrivo di un nuovo sistema che, a breve, consentirà al browser Chrome di segnalare i siti web e i link che, in fase di apertura, si caricano lentamente.

Chrome: stop ai siti lenti

Il sistema che verrà utilizzato dal browser di Big G non è ancora stato stabilito del tutto. Google ha diffuso una serie di screenshot dai quali si evince un metodo ancora in via di definizione. Per avvisare gli utenti di essere incappati in un sito lento, Google potrebbe utilizzare una schermata di caricamento creata appositamente e contente un messaggio che avvisa l’utente sulla lentezza del caricamento del sito “Usually loads slow”. Al contrario, potrebbe “premiare” i siti che si caricano più velocemente utilizzando una barra di caricamento di colore differente, verde nell’esempio riportato, e assegnare invece il colore blu per i siti più lenti.

Anche i link proposti da Chrome segnaleranno agli utenti, attraverso un menu contestuale, la velocità di apertura di un sito permettendo così di sapere in anticipo quanto tempo occorrerà per visualizzare il sito in questione.

Chrome e siti lenti: come funziona

Google non ha ancora le idee molto chiare su quale sistema utilizzare per registrare la lentezza di un sito web. Al momento sono in gioco diverse possibilità che devono essere analizzati e studiate. Dopo la prima fase iniziale, Google vuole fornire queste informazioni anche relativamente al tipo di dispositivo utilizzato per navigare in internet e alle specifiche condizioni della rete. Non solo, Google ha intenzione di adottare un sistema di badge volto a premiare quei siti che saranno in grado di offrire una migliore esperienza di navigazione. Per far questo, il colosso statunitense inviterà i gestori dei siti web ad ottimizzare le proprie pagine migliorando così la velocità di navigazione.