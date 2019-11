Google Stadia, come funziona e quanto costano i giochi

19 Novembre 2019 - Debutta oggi Google Stadia, il servizio di game streaming ideato dal colosso di Mountain View e nulla sarà come prima nell’universo videoludico. Svelato lo scorso 19 marzo, finalmente vengono accesi i potentissimi server che supporteranno la nuova ed innovativa piattaforma di streaming online dedicata ai videogiochi.

Si tratta di un servizio realizzato per chi ama giocare e che non vuole avere problemi con il supporto delle console. Infatti, la caratteristica principale di Google Stadia è la possibilità di giocare in continuità su qualsiasi dispositivo supportato: smartphone, tablet, PC e televisori. A partire da oggi, martedì 19 novembre, chi ha acquistato in pre-ordine l’edizione per fondatori, la Premiere Edition o ha ricevuto un Buddy Pass da qualche amico o parente potrà accedere in esclusiva a Google Stadia. Per gli altri ancora nulla da fare, dovranno attendere il 2020. Al lancio i giochi disponibili sono 22, che si andranno ad arricchire nel corso del tempo.

Google Stadia: come funziona

Per accedere a Google Stadia è necessaria una buona connessione internet e un dispositivo che supporti la nuova piattaforma (smartphone, tablet, computer, televisore dotato di Chromecast). Google Stadia può essere utilizzato come uno store digitale di videogiochi oppure per sottoscrivere un abbonamento: Stadia Pro. Utilizzando Google Stadia nella versione gratuita e sarà possibile acquistare i giochi con il proprio account e con una risoluzione minima di 1080p a 60 fps.

Al contrario, sottoscrivendo l’abbonamento a Stadia Pro (9,99 euro al mese) si ha accesso ai giochi in 4K a 60 fps con audio surround 5.1, insieme alla possibilità di giocare gratuitamente ad alcuni titoli (inizialmente solo a Destiny2). Tutti gli altri giochi presenti nello store digitale devono essere acquistati, approfittando anche degli sconti riservati agli utenti premium. Il punto di forza di Google Stadia consiste nell’offrire una nuova modalità di gioco, dove a fare la differenza non è l’hardware, ossia disporre o meno di un determinato dispositivo, ma la qualità della connessione. .

Google Stadia: i prezzi dei videogame

E con l’arrivo di Google Stadia, il gigante di Mountain View svela, finalmente, i prezzi dei giochi. Attenzione, i prezzi appena diffusi da Big G sono, per ora, destinati al mercato americano e potrebbero differire rispetto a quelli europei e italiani. Ecco la tabella con i prezzi:

Assassin’s Creed Odyssey – 99 dollari – 30.00 dollari per chi ha l’abbonamento a Stadia Pro

Gylt – 29.99 dollari

Just Dance 2020 – 49.99 dollari

Kine – 19.99 dollari

Mortal Kombat 11 – 59.99 dollari – 41.99 dollari per chi ha l’abbonamento a Stadia Pro

Red Dead Redemption 2 – Launch Edition – 59.99 dollari

Samurai Showdown – 59.99 dollari

Thumper – 19.99 dollari

Shadow of the Tomb Raider – 59.99 dollari

Rise of the Tomb Raider – 29.99 dollari

Tomb Raider 2013 – 19.99 dollari – 10.00 dollari per chi ha l’abbonamento a Stadia Pro

Final Fantasy XV – 39.99 dollari – 29.99 dollari per chi ha l’abbonamento a Stadia Pro

Titoli Special Edition