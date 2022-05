GoPro: il prezzo della super action cam è crollato

Quando esce un nuovo prodotto, il prezzo di quello precedente di solito scende molto in fretta. Non è stato così con la GoPro Hero9 Black, sostituita a settembre del 2021 dalla nuova GoPro Hero10 Black: il prezzo della Hero9, purtroppo, è ancora molto elevato e bisogna cercare le offerte per comprarla a meno.

Per fortuna, però, anche su GoPro Hero9 Balck qualche offerta ogni tanto capita e bisogna prenderla al volo, perché di solito non dura molti giorni. D’altronde la Hero9 è ancora un ottimo prodotto, dalle caratteristiche tecniche non molto diverse da quelle della Hero10: quest’ultima ha un chip più potente e raggiunge framerate più elevati in 4K e 5,3K, ma la Hero9 ci permette comunque di girare a 4K e 60 fps, 5K a 30 fps o 2,7K a 120 fps. Insomma, per la maggior parte delle persone le capacità di una GoPro Hero9 sono persino abbondanti e, per questo motivo, in molti continuano a comprarla e il prezzo non scende. Tranne quando è in offerta, come oggi.

GoPro Hero9 Black: caratteristiche tecniche

La GoPro Hero9 Black è una delle regine delle action cam, una fotocamera sportiva impermeabile fino a 10 metri di profondità. Ha uno schermo LCD anteriore e un touch screen posteriore, registra video fino all’Ultra HD 5K, scatta foto da 20 MP, trasmette in streaming a 1080p ed è pure stabilizzata con HyperSmooth 3.0.

Le GoPro sono famose per lo slow motion, in questo caso fino a 8X (240 fps) in risoluzione 1080p. La funzione HindSight inizia a registrare 30 secondi prima che noi premiamo il pulsante, permettendoci di recuperare un momento epico, ma imprevisto.

Infine, come per tutte le GoPro, anche per la Hero9 ci sono una infinità di accessori con i quali aggiungere funzionalità o scoprire nuovi modi per usare l’action cam.

GoPro Hero9 Black: l’offerta Amazon

GoPro Hero9 Black, al momento, ha un prezzo di listino ufficiale di 479,98 euro ma su Amazon normalmente la si compra a un po’ meno, circa 430 euro.

Adesso, però, il prezzo finale con l’offerta è molto più basso: 350 euro (-19%). Decisamente attraente per un prodotto così evoluto.

