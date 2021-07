Grease: in arrivo serie tv sull'iconico film con John Travolta

Passato quasi mezzo secolo dall’uscita dell’iconico film Grease è stata ufficializzata la produzione alla Paramount +: in arrivo la serie tv Rise of the Pink Ladies. Lo spin off di Grease sarà un prequel, ambientato quattro anni prima dell’arrivo della storia di Danny Zuko e Sandy Olsson.

Grease è stato uno dei più famosi musical di sempre e trascorsi anni dalla sua uscita è ancora molto apprezzato. La storia d’amore tra il sexy Danny, John Travolta, e la timida e dolce Sandy, Olivia Newton John, ha fatto davvero innamorare milioni di persone. La colonna sonora ha fatto ballare diverse generazioni; canzoni come You’re The One That I Want sono impresse nella memoria: basta qualche secondo e il piede tiene il tempo. Grease ha avuto diverse candidature per i Golden Globe e Oscar nel 1979 ed è stato un vero e proprio campione d’incassi nel suo genere.

Grease: Rise of the Pink Ladies



Grease: Rise of the Pink Ladies, questo il titolo dello spin off che sarà una serie tv prequel. Dieci gli episodi previsti, ambientati quattro anni prima della storia e della brillantina del film madre. In Rise of the Pink Ladies quattro ragazze, annoiate e ribelli, osano divertirsi seguendo le proprie idee, decidendo le proprie condizioni, senza compromessi. Tutto questo prima che il Rock and Roll regnasse! Rizzo, Frenchy, Marty e Jan saranno le protagoniste al femminile di questo prequel. Le loro scelte anticonformiste scateneranno il "panico" che cambierà definitivamente la scuola a suon di ballo e musica.

Rise of the Pink Ladies sarà ovviamente un musical che includerà grandi successi degli anni cinquanta, ma anche molte composizioni originali.

Curiosità di Rise of the Pink Ladies

Autrice di Rise of The Pink Ladies è Annabel Oakes, già sceneggiatrice di Atypical.

Nell’ottobre del 2019 era stata ordinata, ma alla HBO, la produzione di una serie similare dal titolo Grease: Rydell High. Successivamente però la piattaforma ha deciso d’investire in altre produzioni. Ora, il progetto approdato alla Paramount+, è stato revisionato creativamente dandogli una verve nuova e più interessante. È la prima serie ordinata dal nuovo presidente della piattaforma Nicole Clemens.

Grease, prima dell’avvento dei live action targati Disney, come il Re Leone o La bella è la bestia, è stato il musical con il più grande successo al botteghino. La sua colonna sonora solo negli Stati Uniti ha venduto più di otto milioni di copie.

L’idea del prequel, Rise of the Pink Ladies, è interessante e ci permetterà d’immergerci nuovamente nelle atmosfere di Grease e ballare ancora.