GTA 5 gratis sul sito di Epic Games: come scaricarlo

Una vera e propria notizia bomba: GTA 5 gratis sullo store di Epic Games (la software house che ha creato Fortnite). Non si tratta né di uno scherzo né di una fake news, ma lo ha comunicato la stessa azienda, pubblicando un post sul proprio account Twitter (anche se poi è stato eliminato). Il gioco sarà disponibile gratuitamente dalle ore 17:00 del 14 maggio fino a giovedì 21 maggio, poi tornerà di nuovo a pagamento.

Una volta riscattato il coupon per scaricare gratis il videogame, il titolo resterà gratuito per sempre. Non si tratta di una prova di soli sette giorni, ma di un regalo vero e proprio. Non è certo di una novità per Epic Games, che da oramai diversi mesi sta regalando uno o due titoli alla settimana ai propri utenti, ma è la prima volta che il gioco in regalo è così importante. Bisogna ricordare che GTA 5, uscito oramai nel lontano 2013, è da anni in testa alla classifica dei titoli più venduti, grazie anche a una modalità online che ne ha esteso la vita.

Come scaricare gratis GTA 5

Il gioco sarà gratuito dalle ore 17:00 del 14 maggio e resterà disponibile fino al 21 maggio 2020. Per scaricarlo basta avere un account sullo store di Epic Games e riscattare il gioco gratuito. Bisogna premere sul banner del videogame, si aprirà una nuova pagina nella quale dover cliccare su Ottieni. In questo modo il gioco verrà aggiunto alla propria libreria e lo si potrà scaricare gratis. Per poter avere GTA 5 gratis è necessario attivare l’autenticazione a due fattori sull’account di Epic Games, nel caso in cui non lo abbiate già fatto. Se ad esempio avete un account su Fortnite, allora vuol dire che questa funzione l’avete già attivata.