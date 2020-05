GTA 5 down oggi, cosa sta succedendo

Molti utenti stanno riscontrando problemi con GTA 5, il videogame di Rockstar Games che ha infranto decine di record per numero id vendite. Da oggi alle ore 12:00 del 16 maggio i server di GTA V sono parzialmente offline: chi prova ad accedere con le proprie credenziali riceve un messaggio di errore: “al momento i servizi Rockstar non sono disponibili“. A cosa è dovuto questo problema? Molto probabilmente la colpa è dei server dell’azienda che sono stati sovraccaricati in questi giorni, dopo che Epic Games ha reso il gioco gratuito sul proprio store online.

Per il momento non si sa cosa sia successo di preciso e nemmeno quando il problema verrà risolto. La speranza è che avvenga il prima possibile: sono oramai diverse ore che i giocatori non riescono ad accedere ai server online di GTA V. Sicuramente i tecnici sono già al lavoro per risolvere la situazione.

Perché GTA V oggi non funziona oggi

In questa settimana GTA V è finito sotto l’occhio del ciclone: il videogame è stato reso gratuito per tutti sullo store di Epic Games e migliaia di persone lo hanno scaricato e installato. Anche il sito web di Epic Games ha avuto problemi, tanto che giovedì è stato inaccessibile per diverse ore. Stessi problemi che sta vivendo GTA V in questo ore: i server sono inaccessibili per molti utenti e non si riesce ad accedere. Su downdetector.it sono centinaia le segnalazioni di utenti che non riescono a giocare perché GTA V è down. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo informati.