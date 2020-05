GTA 6 in arrivo su PS5 e Xbox Series X: nuovi personaggi e mappa

Grand Theft Auto 6 è uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni: sempre pronto per essere annunciato, ma finora non si è mai visto. L’arrivo sul mercato, però, potrebbe avvenire a breve: secondo le ultime indiscrezioni il gioco dovrebbe accompagnare l’uscita della PlayStation 5 e della Xbox Series X, le due console next gen attese entro la fine del 2020.

Rockstar Games, quindi, starebbe aspettando il momento migliore per far vedere la luce all’ennesimo capitolo di una delle serie videoludiche più importanti di sempre. Sono sette anni oramai che GTA V ha visto la luce e ogni anno riesce a conquistare il trono di gioco più venduto. Un record quasi imbattibile. Le indiscrezioni su GTA 6, però, stanno diventando sempre più sostanziose, segnale che le fasi di sviluppo sono quasi al termine. Le ultime notizie riguardano i personaggi e la mappa: il videogame dovrebbe essere ambientato in uno Stato molto simile alla Florida e i personaggi da controllare saranno ben quattro.

GTA 6, tutto quello che c’è da sapere su mappa e personaggi

I rumor arrivano dal sito statunitense 4chan, non una delle migliori fonti su cui fare affidamento. Ma come si sa, anche nelle bugie c’è sempre un fondo di verità. Uno degli iscritti alla piattaforme ha rivelato di aver ricevuto alcune anticipazioni da persone che stanno lavorando sul progetto GTA VI e riguardano la mappa e i personaggi.

Il videogame dovrebbe essere ambientato nei dintorni di Vice City, già protagonista di un altro capitolo della saga. Le dimensioni della mappa dovrebbero essere gigantesche e molto superiori a quelle di GTA V e Red Dead Redemption (altro titolo di Rockstar Games che ha avuto un grande successo).

Anticipazioni anche per quanto riguarda i personaggi. In totale dovrebbero essere quattro che potranno essere controllati a turno. Si va da un autista, fino a un ex-agente delle forze speciali israeliane, ma come detto, le notizie potrebbero essere non del tutto vere.

Per il momento non ci sono novità per quanto riguarda GTA 6 Online: il nuovo videogame avrà sicuramente una componente online, diventata oramai irrinunciabile per qualsiasi titolo.

Quando esce GTA 6

Se il gioco dovesse realmente uscire insieme alle console di nuova generazione, un trailer d’annuncio dovrebbe essere pubblicato a breve. Molto più probabile che Rockstar Games stia lavorando a un’uscita di GTA 6 per il 2021.