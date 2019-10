Guasto alla rete TIM, cosa è successo tra il 9 e il 10 ottobre

10 Ottobre 2019 - Brutta nottata per gli utenti TIM di varie zone d’Italia. Dalla mezzanotte circa di oggi, infatti, il servizio di telefonia fissa e la rete Internet di casa sono stati down e, nonostante i tecnici siano al lavoro da diverse ore, in molte aree risultano esserci ancora problemi a effettuare chiamate – per alcuni è anche impossibile contattare il servizio clienti TIM – e navigare online. Insomma, TIM ancora non va e nessuno sa ancora bene il perché.

Le prime segnalazioni sono arrivate su portali di settore come DownDetector in piena notte e, nel giro di pochi minuti, sono letteralmente schizzato, segno che il problema riguarda un’area geografica molto ampia. La gran parte delle segnalazioni sono arrivate dalle maggiori città italiane – Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli, Bologna – anche se, a leggere i commenti degli utenti, sembra che il guasto che ha mandato TIM offline riguardi principalmente le città del nord-ovest italiano, Lombardia in testa. Indipendentemente dall’area geografica, le segnalazioni di TIM down riportano tutte gli stessi sintomi: impossibilità nell’effettuare chiamate e nel navigare in Internet, con gravi difficoltà a contattare l’assistenza tecnica. Vediamo insieme cosa è successo.

TIM down 10 ottobre 2019, cosa sappiamo sinora

Il problema alla rete fissa TIM si è presentato improvvisamente attorno alle mezzanotte di oggi, coinvolgendo un grande numero di utenze sparse principalmente nel centro-nord della Penisola. I tecnici hanno iniziato immediatamente a lavorare sul guasto, risolvendolo in gran parte nel giro di un paio di ore. Questa mattina, però, sono ancora molte le segnalazioni di utenti – soprattutto nelle grandi città – impossibilitati a utilizzare il loro telefono fisso o la linea Internet di casa.

Vista l’ampia area geografica che interessata dal malfunzionamento, è possibile ipotizzare che, magari nel corso di un’operazione di manutenzione notturna, qualcosa non sia andato per il verso giusto, mettendo KO diverse centrali di zona, con l’impossibilità di incanalare il traffico dati e voci verso centrali periferiche. Se così dovesse essere andata, è probabile che i tecnici TIM stiano ultimando le operazioni di riparazione e nel giro di qualche decina di minuti tutto dovrebbe tornare a funzionare.