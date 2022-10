Le migliori offerte Prime Day 2022: smartphone, smart TV e PC

Dalla mezzanotte dell’11 ottobre fino alle 23:59 del 12 ottobre su Amazon è tempo di Prime Day. Il sito di e-commerce ha lanciato un nuovo evento dedicato agli utenti Prime con migliaia di prodotti in super offerta con sconti davvero sorprendenti. Come oramai ci ha abituato molto bene il sito di e-commerce, durante questi eventi è possibile acquistare prodotti con sconti che arrivano anche a superare il 60%, permettendoci di risparmiare centinaia di euro. Questo Prime Day di ottobre è l’ideale per cominciare a vedere qualche regalo di Natale: anche se un po’ in anticipo, ma si riescono a trovare dispositivi con sconti veramente importanti.

In questo articolo, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le promo speciali e uniche per diverse categorie di prodotto. Si va dagli intramontabili smartphone (sia lowcost sia top di gamma), fino agli smart TV, ai PC e ai dispositivi per la smart home. C’è veramente l’imbarazzo della scelta e sicuramente troverete il prodotto che stavate monitorando da diversi mesi al prezzo più basso di sempre.

N.B. I prezzi presenti nei banner molto spesso sono errati e si riferiscono al prezzo prima dello sconto del Prime Day. Per questo motivo, se volete vedere il prezzo esatto dovete cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Offerte esclusive Prime Day 2022: i migliori smartphone

Quale occasione migliore del Prime Day autunnale per acquistare il vostro nuovo smartphone? Troviamo offerte per tutte le tasche, sia per dispositivi lowcost come il Redmi 10C (119,90€, 37% di sconto) o l’Oppo A76 (157,99€, 37% di sconto), sia per modelli top di gamma con il Samsung Galaxy S22 Ultra (400€ si sconto) o l’Oppo Find X5 (40% di sconto). Di seguito le migliori offerte per gli smartphone per il Prime Day.

Offerte esclusive Prime Day 2022: i migliori smart TV

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo smart TV, oggi è arrivato. Tra le offerte del Prime Day 2022 si trovano decine di televisori intelligenti in offerta adatti a tutte le tasche. Ci sono promo che riguardano tantissimi modelli, sia per chi vuole spendere poco, sia per chi vuole uno smart TV premium. Gli sconti superano anche il 50% e in alcuni casi si riesce a risparmiare più di 2000€ sul prezzo di listino, come ad esempio per il televisore Samsung TV NEO QLED da 75". Un modello "cinema" che assicura immagini di qualità elevatissima.

Offerte esclusive Prime Day 2022: i migliori smartwatch

Le super promo le troviamo anche sugli smartwatch, con tantissimi modelli disponibili con sconti che superano abbondantemente il 50%. Come ad esempio il Garmin Instinct Solar, ottimo orologio smart che troviamo con uno sconto del 53% che fa risparmiare più di 210€. Altrettanto interessanti anche le offerte sul Huawei Watch 3, sul TicWatch Pro 3 LTE e sul Garmin Fenix 6 e Garmin Fenix 6S Solar. Anche per questi modelli lo sconto si aggira sul 50% e si risparmiano fino a 360€.

Offerte esclusive Prime Day 2022: i migliori PC

Un PC performante per il lavoro o per lo studio è sempre molto utile averlo e quale miglior occasione del Prime Day 2022 per acquistarlo? Troviamo alcuni modelli con sconti molto interessanti e si riesce a risparmiare anche diverse centinaia di euro.

Offerte esclusive Prime Day 2022: le migliori cuffie smart

Tra i dispositivi più venduti in questi eventi ci sono sempre le cuffie Bluetooth, un accessorio per i nostri smartphone diventato oramai fondamentale. Sono tra i dispositivi più venduti anche per le ottime offerte disponibili, con alcuni modelli top di gamma con sconti che superano anche il 60%, come ad esempio le Galaxy Buds Live che troviamo solamente a 66,90€ (si risparmiano più di 120€ sul prezzo di listino). Le promo sono davvero per tutte le tasche, anche per chi vuole spendere pochissimo.

Offerte esclusive Prime Day 2022: robot aspirapovere

Farne a meno è diventato quasi impossibile: i robot aspirapolvere sono oramai tra i migliori amici degli italiani e ci aiutano a tenere pulita la nostra abitazione. Se volete risparmiare centinaia di euro sui migliori modelli in circolazione, oggi è il giorno giusto. Troviamo modelli top di gamma con sconti molto interessanti: l’importante è essere veloci e approfittarne subito.

