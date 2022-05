Guida in 3 punti per capire se la connessione Internet casa è giusta

Migliori offerte Internet casa: come si fa a trovare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione? Conoscere il mercato è indispensabile per riuscire a fare la scelta giusta.

Iniziamo con il dire che oggi i principali operatori che operano nel mercato della telefonia fissa propongono delle offerte di tipo all inclusive (tutto compreso), con Internet illimitato, modem, contributo di attivazione e, spesso, chiamate senza limiti da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Vediamo quali sono gli step da considerare per scegliere la migliore connessione Internet casa del momento.



1. Comparazione tra le offerte

L’analisi comparativa tra le promozioni Internet casa è il modo migliore per riuscire a fare una scelta che si adatta al meglio alle proprie esigenze di gestione e che permette di avere un quadro d’insieme di tutte le offerte disponibili in commercio.

Per effettuarla si consiglia di utilizzare uno specifico tool dedicato alla comparazione, attraverso il quale sarà possibile vedere in una sola pagina Internet le migliori promozioni del momento.

Si potranno così visionare:

i costi fissi da pagare ogni mese;

eventuali costi una tantum, come per esempio quello di attivazione;

gli extra inclusi nel costo del piano mensile e quelli che sarà possibile aggiungere aggiungendo un piccolo budget;

la velocità massima alla quale sarà possibile navigare (ricordando sempre che si tratta di velocità nominale e non reale).

2. Verifica della copertura di rete

Sulla base di quanto appena letto, come si fa a conoscere la velocità reale alla quale si potrà navigare scegliendo la connessione Internet casa di un determinato operatore? La risposta è molto semplice e consiste nell’effettuare una verifica della propria copertura di rete.

Per farlo, si potrà scegliere se:

cliccare sul pulsante Verifica copertura presente sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe sottoscrivere una nuova promozione Internet casa;

utilizzare lo strumento di verifica della copertura presente su un portale di comparazione, come per esempio quello di SOStariffe.it.

La verifica è davvero molto semplice e consiste nell’inserimento del proprio indirizzo di residenza e di una mail: si potrà conoscere in pochi minuti se si potrà attivare una promozione in fibra ottica, oppure no.

Oggi è possibile connettersi alle seguenti velocità:

2,5 Giga in download e 200-300 Mega in upload, con la fibra di tipo FTTH ;

200 Mega in download e 20 Mega in upload con la fibra di tipo FTTC ;

20 Mega in download e 1 Mega in upload con la rete di tipo ADSL.

Nei casi in cui non si fosse coperti da tali tecnologie di rete, allora si potrebbe optare per un’offerta di tipo FWA, rete che sfrutta le onde radio per connetterle alla fibra e permette di connettersi con velocità superiori a quelle di una normale ADSL e che, in alcuni casi, possono eguagliare la velocità delle promozioni in fibra ottica FTTC (la fibra misto rame).

3. Analisi dei propri bisogni

Una connessione può considerarsi “giusta" soltanto se riesce a soddisfare le proprie esigenze di connettività ed eventuali motivazioni accessorie, come quella di usufruire di canali dedicati a un particolare tipo di intrattenimento, come il calcio.

Dall’analisi di un bisogno emergono delle soluzioni adeguate: per esempio, se oltre a Internet, si vorrebbe avere anche Netflix, ci sono diversi operatori che permettono di aggiungere questo servizio, pagando di meno a quello che sarebbe previsto nel caso di sottoscrizione singola.

Se si fosse appassionati di cinema, si potrebbero valutare dei pacchetti aggiuntivi ad hoc. Se, invece, non si volessero spendere soldi aggiuntivi, si potrebbero comunque considerare le promozioni che includono già dei pacchetti extra con contenuti da vedere per un determinato periodo di tempo.

In aggiunta, oggi sono sempre più diffuse le offerte combinate fisso + mobile, con le quali non sono si potrà usufruire di tutti i vantaggi legati a una connessione Internet casa tutto compreso, ma si potranno anche avere Giga illimitati sul proprio smartphone, spendendo un fisso mensile che si aggira tra i 30 e i 40 euro.

Oltre a quanto detto fin qui, si potrebbero fare delle valutazioni relative al bisogno reale di Giga: è davvero necessario avere Internet senza limiti e spendere più di 20 euro al mese, oppure ci si potrebbe “accontentare" anche di una promozione mobile?

La risposta è legata a quanto tempo si trascorre su Internet, ai bisogni effettivi personali e lavoratori, al numero di utenti in famiglia che potrebbero sfruttare una data offerta Internet casa.

Per esigenze che sono comunque abbastanza ridotte, si potrebbe anche scegliere di sfruttare una promozione mobile con più di 100 Giga, che oggi si trovano anche a meno di 10 euro al mese.