Sta arrivando una serie su Harry Potter? Ecco gli indizi

Harry Potter diventerà una serie tv? Ormai gli indizi ci sono e sono sempre di più. La notizia ha generato l’entusiasmo dei fan del mago, che ora si interrogano sui dettagli dello show. Come si svolgerà la trama? A quale dei libri sarà ispirata? E soprattutto, Daniel Radcliffe sarà coinvolto nelle riprese?

Per il momento ci sono poche certezze, ma sicuramente la serie sarà firmata da HBO Max, emittente televisiva statunitense che ha già prodotto tanti contenuti. Tra i più recenti spicca The Undoing – Le verità non dette, che in Italia è disponibile su Sky e NOW TV. Ora si sta concentrando sulle avventure del mago nato dalla penna di J. K. Rowling. La serie di libri venne pubblicata tra il 1997 e il 2007 ed è diventata un vero e proprio caso mondiale, tradotta in più di ottanta lingue. In seguito, è nata la saga cinematografica, la più remunerativa della storia di Hollywood, accanto ai film Marvel e Guerre Stellari. Non stupisce che Harry Potter diventi ora una serie tv.

Serie tv Harry Potter: dettagli e ipotesi sulla trama

La notizia è quasi certa, ma manca l’ufficialità: HBO Max starebbe lavorando a una serie tv sul mago di Hogwarts si farà. Il progetto è ancora a uno stadio embrionale, ma seguirà le orme di altri progetti simili, come The Mandalorian, lo show ispirato a Star Wars disponibile su Disney +.

La notizia sulla serie è stata data da due autorevoli riviste, Variety e Hollywood Reporter. Entrambe parlano di un progetto pensato per le piattaforme di streaming. Tra le ipotesi spicca un prequel sulle origini di Hogwarts, un sequel che racconta la vita dei figli di Ron ed Hermione e di Harry e Ginny, quindi ambientata anni dopo la guerra legata al mondo magico. In questo caso, la trama riprenderebbe lo spettacolo teatrale andato in scena negli ultimi mesi in Inghilterra.

Secondo altre ipotesi, la serie potrebbe essere uno spin-off dedicato ad uno dei tanti personaggi cruciali, per esempio incentrato sull’infanzia di Voldemort o sui Malandrini.

Un altro indizio sulla trama proviene, non dai libri o dai film, ma da un videogioco attualmente in sviluppo: Hogwarts Legacy, che racconta la quotidianità all’interno della scuola di magia ambientata nel XIX secolo. Insomma, le strade da percorrere sono infinite.

Daniel Radcliffe nella serie Harry Potter

Oltre alla trama, la seconda questione gira attorno al cast. Nello specifico, i fan si chiedono se Daniel Radcliffe, che interpreta il protagonista nei film, sarà presente anche nel nuovo progetto.

Una cosa è certa: l’attore è ormai cresciuto e dovrebbe quindi avere il ruolo di un adulto. E in questo caso sarebbe più appropriato pensare ad un sequel della storia originale. Nel caso in cui la trama dovesse essere ispirata a La Maledizione dell’Erede, Radcliffe potrebbe interpretare il mago che, ormai adulto, si ritrova a gestire la famiglia e i figli.

Purtroppo, queste sono solo ipotesi: Hbo non ha in alcun modo ufficializzato e dato speranze ai fan. Di conseguenza, non si sa neppure quando potrebbe uscire la serie tv.

Nel frattempo, nelle piattaforme di streaming è possibile guardare tanti show incentrati su giovani e magia, uno degli ultimi è Fate: The Winx Saga, disponibile su Netflix.