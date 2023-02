Hisense, questo smart TV da 32" costa pochissimo: da comprare subito

Se siete alla ricerca di uno smart TV lowcost, abbiamo l’offerta perfetta per voi. Da oggi, infatti, troviamo il televisore intelligente Hisense 32AE5600 da 32" in promo speciale con uno sconto di ben il 35%. Lo si paga veramente poco e si approfitta anche del minimo storico, oltre alla possibilità di poterlo pagare a rate a tasso zero. Una promo "salva prezzo" davvero unica e che potrebbe terminare da un momento all’altro: infatti lo smart TV è al momento il più venduto su Amazon e il motivo lo capiamo bene.

Lo smart TV Hisense ha le dimensioni ideali per qualsiasi abitazione o stanze, perfetto da mettere in cucina, in salotto, oppure in camera. Inoltre, grazie alla (quasi) totale assenza di cornici laterali occupa pochissimo spazio. Per quanto riguarda la parte "tecnologica" difficile trovare di meglio a questo prezzo: schermo con una buona risoluzione e una buona qualità delle immagini, sistema operativo Android TV che offre un numero praticamente sterminato di app, compatibilità con Google Assistant ed è presente anche una porta USB nella quale collegare supporti esterni come pennette e hard disk. Insomma, un televisore veramente completo e versatile.

Smart TV Hisense 32": la scheda tecnica

Sembrerà banale dirlo, ma gli smart TV più richiesti dagli utenti sono quelli dalle dimensioni più contenute: da 32" e da 43". E tra questi dispositivi, l’Hisense 32AE5600 è sicuramente uno di quelli con il rapporto qualità-prezzo migliore. E lo testimonia il bollino "Scelta Amazon" che troviamo nella pagina prodotto e che è riservato solamente a quei dispositivi che rispettano alcuni specifici requisiti.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del televisore. Come già detto, lo schermo ha una diagonale da 32" con risoluzione HD Ready, uno standard per quanto riguarda i TV di questa dimensione. La qualità delle immagini viene assicurata anche dalla presenza della tecnologia Natural Colour Enhancer che migliora l’esperienza di visione di qualsiasi contenuto. Il design privo di cornice frontale lo rende ancora più compatto e adatto a qualsiasi stanza. Buona qualità anche per quanto riguarda il sistema audio che puoi ottimizzare in base a ciò che stai vedendo.

Altro punto forte dello smart TV è il sistema di entertainment. Lo smart TV utilizza il sistema operativo Android TV, uno dei migliori sul mercato. Mette a disposizione un numero grandissimo di applicazioni, tra cui tutte quelle delle piattaforma di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e RaiPlay. Oltre ad Android TV è presente anche l’assistente vocale Google Assistant con il quale poter lanciare app oppure abbassare il volume con un semplice comando della propria voce. Inoltre, puoi gestire anche i vari dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV Hisense 32" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta sensazionale per lo smart TV Hisense da 32". Oggi lo troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto del 35% e lo si paga 179,99€. Il risparmio è praticamente di 100€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 36€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo. Vi consigliamo di approfittare subito della promo: questo smart TV è il più venduto al momento su Amazon e le scorte potrebbero terminare molto presto. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

