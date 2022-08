Hisense, questo smart TV da 32” costa pochissimo: sconto imperdibile

Tra gli smart TV più richiesti dagli utenti ci sono sicuramente quelli da 32". Si tratta di una delle versioni più compatte e versatili tra tutte quelle disponibili. Si adattano a qualsiasi situazione e a qualsiasi stanza: non occupano tantissimo spazio e posso essere montati anche direttamente a parete. In cucina, in camera da letto o nella cameretta dei propri figli, lo smart TV da 32" può essere posizionato dove si vuole. E per questo motivo sul mercato se ne trovano diversi modelli di diverse marche. Molto spesso a fare la differenza è il prezzo e si cerca sempre la miglior offerta disponibile in quel preciso momento.

Come, ad esempio, la promozione che troviamo oggi per lo smart TV Hisense 32AE5600FA, disponibile su Amazon con uno sconto del 28% al prezzo più basso di sempre. Inferiore anche a quello del Prime Day. Questo fa capire la bontà dell’offerta e che bisogna approfittarne il prima possibile. Infatti lo smart TV Hisense è uno dei più venduti in questo momento sul sito di e-commerce e ha anche ricevuto il bollino "Amazon’s Choice" riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Insomma, un’offerta da non farsi scappare.

Smart TV Hisense 32AE5600FA: le caratteristiche

Hisense è oramai un’azienda affermata nel panorama italiano, grazie soprattutto a smart TV dalle buone qualità e con un prezzo decisamente inferiore alla media. Stesse caratteristiche che ritroviamo anche nel modello in offerta oggi.

Il televisore smart Hisense 32AE5600FA ha uno schermo da 32 pollici con risoluzione HD Ready, uno standard per TV con queste dimensioni. Non mancano delle tecnologie ad hoc che migliorano la qualità delle immagini e dei colori. Un esempio è la Natural Colour Enhancer che migliora l’esperienza di visione di qualsiasi contenuto (anche grazie all’aiuto del processore). Sul fronte audio troviamo due speaker da 12W e c’è anche il supporto al Bluetooth per collegare una soundbar.

Uno degli aspetti più interessanti dello smart TV Hisense è la presenza del sistema operativo Android TV, uno dei più completi e supportati. Oltre alla possibilità di installare migliaia di app, tra cui tutte quelle per il video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube), c’è anche il supporto alla suite Google. Troviamo, infatti, Google Assistant che ci permette di lanciare un’app, di alzare il volume o di controllare i dispositivi della smart home utilizzando semplicemente un comando vocale. Il televisore ha anche la funzione USB Media Player: basta collegare una chiavetta USB per vedere film e immagini.

Lo smart TV supporta anche il nuovo digitale terrestre (DVB-T2) e non c’è bisogno di acquistare decoder esterni.

Smart TV Hisense 32AE5600FA in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico per lo smart TV Hisense da 32": oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 179€ grazie allo sconto del 28%. Per il televisore smart si tratta di un risparmio di ben 70€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 35,80€ al mese. Altra buona notizia è la disponibilità immediata: nel giro di pochi giorni viene consegnato direttamente nella vostra abitazione. E c’è anche la garanzia del reso Amazon fino a 30 giorni dall’acquisto.

Smart TV Hisense da 32 pollici