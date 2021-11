Hisense, lo smart TV lowcost è al prezzo più basso di sempre

I dispositivi smart hanno migliorato le nostre vite e tra questi rientrano anche i televisori intelligenti, che oramai sono presenti in quasi tutte le abitazioni degli italiani. Gli smart TV hanno cambiato profondamente le abitudini di gran parte degli italiani, con le app di video streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN che hanno oramai preso il posto dei canali tradizionali, soprattutto nelle abitudini di consumo dei più giovani. E rispetto a qualche anno fa, i prezzi degli smart TV sono calati vistosamente: anche a meno di 300 euro si riescono ad acquistare televisori dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Come dimostra lo smart TV Hisense 40AE5000F, in offerta per il Black Friday a 269€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo consigliato. Per il televisore si tratta anche del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce. Hisense 40AE5000F è uno smart TV economico che si adatta in qualsiasi stanza: lo schermo da 40" va bene sia in una cameretta abbastanza grande sia in salotto. Come tutti gli smart TV Hisense, anche questo modello si basa sulla piattaforma VIDAA U, molto semplice da utilizzare e con all’interno tutte le principali app.

Hisense 40AE5000F: scheda tecnica

Hisense si è costruita negli anni una certa credibilità nel mondo dei televisori grazie a prodotti sempre molto affidabili. E lo smart TV Hisense 40AE5000F non è da meno. Lo schermo ha una diagonale da 40" e una risoluzione FullHD. Le dimensioni sono molto contenute anche grazie a cornici praticamente inesistenti. Grazie a tecnologie proprietarie, il televisore garantisce una visione piuttosto chiara e nitida dei programmi televisivi. Buona anche la qualità dell’audio grazie al Dolby Audio.

Lo smart TV è anche pronto per lo switch del digitale terrestre, supportando nativamente la nuova tecnologia (non ha bisogno di nessun decoder aggiuntivo). Inoltre, integra anche un media player per riprodurre video e immagini da supporti esterni. Il sistema operativo è VIDAA U è molto simile ad Android TV e quindi semplice da utilizzare. Integra tutte le applicazioni più importanti, compreso Amazon Prime Video (clicca qui per abbonarti e avere 30 giorni di prova gratuita), Netflix, Disney+, DAZN e YouTube.

Hisense 40AE5000F offerta Black Friday: prezzo e sconto

Non sarà un top di gamma, ma sul rapporto qualità-prezzo ha davvero pochi concorrenti. L’offerta del Black Friday rende lo smart TV Hisense 40AE5000F uno dei più interessanti del momento: per acquistarlo bisogna sborsare 269€, il minimo storico sul sito di e-commerce. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Hisense 40 pollici

Inoltre, è disponibile su Amazon anche il modello più piccolo da 32": le caratteristiche tecniche sono identiche, cambia solo la dimensione dello schermo. In questo caso il prezzo è di 219€.

Hisense 32pollici

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle offerte del Black Friday, clicca qui e iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram.