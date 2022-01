Hisense 43 pollici 4K: a questo prezzo è un best buy

La Smart TV 4K Hisense da 43 pollici LED, modello 43AE7000F, è da quasi due anni tra le più vendute su Amazon e il motivo è semplice: un prezzo estremamente vantaggioso rispetto alle caratteristiche tecniche offerte. Hisense, d’altronde, si è ormai affermata nel mercato delle Smart TV economiche e ha alzato l’asticella tecnica rispetto ai concorrenti.

Risultato: oggi è possibile comprare un buon 43 pollici 4K con HDR a un prezzo molto basso. Anzi, bassissimo grazie agli sconti spesso praticati da Amazon, che vende e spedisce direttamente questo modello perché sa che ha un grande appeal tra i consumatori. Hisense 43AE7000F, lo ricordiamo, è stato esclusiva Amazon nel 2020 e questo la dice lunga su quanti pezzi ne siano stati venduti. Perché è importante tutto ciò? Perché più esemplari vengono venduti di un modello, più sono affidabili le recensioni in media. E Hisense 43AE7000F vanta oltre 6.000 recensioni, con una media di 4,5 stelle. Non male, per un TV che costa pochissimo.

Hisense 43AE7000F: caratteristiche tecniche

Hisense 43AE7000F non è certo l’ultimo modello Hisense arrivato sul mercato, anzi: è del 2020 e questo è sia un pregio che un difetto. Non avremo le ultimissime funzioni offerte dal produttore asiatico sui modelli più recenti, è vero, ma siamo sicuri dell’affidabilità di questa Smart TV e abbiamo oggi l’occasione di pagarla pochissimo.

Stiamo parlando di un modello da 43 pollici, 4K e HDR+, con illuminazione LED dei pixel, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e sistema operativo Vidaa U3.0, per il quale esistono ormai tutte le app più importanti: Netflix, Amazon Prime Video, TimVision, YouTube, DAZN. In più la TV è compatibile con Amazon Alexa, per i comandi vocali.

La parte audio è mediocre, come su tutte le Smart TV moderne (comprese quelle di prezzo ben più alto), ma almeno è compatibile con DTS Studio Sound ed è possibile usare una delle tre porte HDMI per collegare una soundbar esterna. O, al limite, è possibile farlo tramite Bluetooth.

Su questo modello troviamo sia il sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre di seconda generazione, sia quello DVB-S2 per il satellitare di seconda generazione, Tivùsat compreso.

Hisense 43AE7000F: l’offerta Amazon

Ricapitolando, possiamo affermare senza temere smentite che, a circa un anno e mezzo dal suo arrivo sul mercato italiano, la Smart TV Hisense 4K da 43 pollici a LED è diventata il classico “best buy“. Specialmente perché oggi costa pochissimo.

A fronte di un prezzo di listino di 409 euro, infatti, Hisense 43AE7000F è adesso in vendita su Amazon a 320,99 euro (-88 euro, -22%). Ora, o mai più.

Hisense 43AE7000F – Smart TV 4K da 43 pollici