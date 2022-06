Hisense, lo smart TV low cost non è mai stato così conveniente: offerta imperdibile

Di smart TV low cost ormai se ne trovano a bizzeffe. Basta fare un giro su una qualunque piattaforma di commercio elettronico – o entrare in un negozio di elettronica di consumo – per trovare un televisore a basso costo con schermo di qualunque dimensione. Non sempre, però, si tratta di un vero affare: spesso, infatti, un prezzo basso è sinonimo di scarsa qualità.

Non è così per gli apparecchi Hisense. Da diverso tempo, infatti, il produttore cinese si è affermato sul mercato internazionale – e in particolare su quello italiano – con i suoi dispositivi caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo decisamente buono. Ne è un esempio l’Hisense 43AE7000F, smart TV 4K UHD da 43 pollici, oggi tra le offerte top di Amazon grazie a uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo.

Hisense 43AE7000F scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV del produttore cinese in offerta su Amazon ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio best buy del settore. Basta infatti scorrere la scheda tecnica dell’Hisense 43AE7000F per accorgersi che i punti di forza del televisore lo rendono perfetto per qualunque scopo. La qualità del pannello LED LCD e le funzionalità smart fanno sì che l’apparecchio del produttore cinese possa essere posizionato al centro del salotto di casa o sistemato in camera da letto.

Il pannello da 43 pollici, compatibile con la tecnologia HDR 10+, offre neri più profondi e bianchi più brillanti e garantisce così un contrasto più elevato di altri TV con schermo LED. La tecnologia Precision colours, invece, riproduce colori più accurati e naturali, rendendo le immagini realistiche come non mai. La combinazione di queste tecnologie assicura un’esperienza visiva senza pari: indipendentemente dal programma che si sta guardando, immagini e colori saranno praticamente perfetti, identici a quelli reali.

Grazie all’intelligenza artificiale del processore, poi, non ci sarà più bisogno di dover regolare le impostazioni del TV in base a quello che si sta guardando. L’AI Scene Recognition, infatti, ottimizza le immagini e l’audio a seconda del programma che si sceglie, permettendo così di ottenere il massimo da ciò che si sta guardando.

Sul fronte delle funzionalità smart, infine, il televisore del produttore cinese può contare sulla piattaforma proprietaria VIDAA e la compatibilità con Alexa, l’assistente AI di Amazon. Sarà così possibile accedere a migliaia di app di ogni genere (piattaforme streaming audio e video, ma non solo) e controllare le funzionalità dell’apparecchio con semplici comandi vocali. Grazie ad Alexa, poi, il TV sarà in grado di accedere a informazioni e aggiornamenti di ogni tipo, che verranno mostrati direttamente sullo schermo.

Hisense, lo smart TV low cost in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Acquistare lo smart TV low cost del produttore cinese non è mai stato così conveniente come oggi. L’Hisense 43AE7000F è infatti disponibile con uno sconto del 35% sul listino, con il prezzo che crolla ben al di sotto dei 300 euro. Il televisore costa 244,99 euro, con un risparmio di 135 rispetto al costo originario del dispositivo.

Non va poi dimenticata la possibilità di pagare a rate a interessi 0 grazie ai servizi Amazon. Gli utenti Prime che hanno aggiunto una carta di credito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare in cinque rate senza interessi né costi di istruttoria. Il TV costa così 49 euro al mese per cinque mesi.

Hisense 43AE7000F, smart TV 4K UHD da 43 pollici, compatibile con HDR 10+ e Dolby DTS, Alexa integrato