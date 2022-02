Hisense, lo smart TV 4K costa pochissimo: offerta top su Amazon

Trovare uno smart TV low cost, al giorno d’oggi, non è affatto un’impresa: di dispositivi a basso costo ce ne sono a bizzeffe, tanto online quanto nei negozi fisici. Trovare però un apparecchio televisivo caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo è certamente più complesso. Per questo motivo, se volete acquistare uno smart TV 4K di assoluta qualità e a un prezzo più che interessante non dovreste farvi sfuggire l’offerta top di Amazon sull’Hisense 50A78GQ.

Dotato di un pannello Quantum Dot 4K da 50 pollici, lo smart TV del produttore cinese spicca per qualità dell’immagine, il design slim (cornici ridotte al minimo indispensabile) e la possibilità di accedere ai contenuti del digitale terrestre (compatibilità con lo standard DVB-T2) e del satellitare gratuito (certificato lativù). Insomma, un TV a “misura" di switch-off, che a partire dal gennaio 2022 ha costretto migliaia e migliaia di italiani a fare i conti con il nuovo segnale del digitale terrestre. Certo, per risolvere il problema potreste sempre decidere di acquistare un decoder DVB-T2 (il più venduto su Amazon è ad esempio in offerta scontato del 20%, mentre per il mini-decoder lo sconto sale addirittura al 23%) da collegare al vostro vecchio TV, ma non potreste però avere la stessa qualità video né le funzionalità smart che il dispositivo Hisense garantisce.

Hisense 50A78GQ, smart TV 50 pollici 4K: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, il punto di forza dello smart TV low cost cinese è il pannello Quantum Dot da 50 pollici che garantisce colori vividi e saturi e un’esperienza visiva di gran lunga superiore alla media. Questa tecnologia, combinata a quella ULED, consente infatti di ottenere oltre un miliardo di sfumature di colori per immagini realistiche come non mai. La funzionalità AI Picture Optimization sfrutta poi l’intelligenza artificiale per regolare automaticamente le impostazioni del TV e adattarle al programma che si sta guardando: potrete così guardare film, serie TV ed eventi sportivi preferiti nel modo migliore possibile. La compatibilità con HDR Dolby Vision e Dolby Atmos garantisce colori ben definiti e audio cristallino.

Non mancano, ovviamente, le funzionalità smart. Grazie al Wi-Fi integrato il TV 50 pollici Hisense si collega alla rete domestica consentendo così di accedere alla programmazione dei servizi di streaming video e audio (come Prime Video, con un mese di abbonamento gratis cliccando qui) e a decine di altre app di ogni tipo. Il sistema VIDAA 5, inoltre, permette di accedere velocemente alle app preferite, mentre la compatibilità con Alexa permette di controllare tutte le funzionalità del televisore con dei semplici comandi vocali.

Hisense 50A78GQ, smart TV 50 pollici 4K in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Grazie all’offerta top di Amazon, il prezzo dello smart TV cinese è ridotto di un terzo e scende al minimo storico mai registrato sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos. Lo Hisense 50A78GQ costa 499,00 euro, ben 200 euro in meno (-28%) rispetto al prezzo di listino cui viene solitamente venduto. Grazie al servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, sarà inoltre possibile pagare il TV in 12 o più rate a interessi zero.