Smart TV Hisense, prezzo crollato: a questo prezzo è da comprare subito

Non è sempre vero che acquistando un prodotto low cost si debba necessariamente rinunciare a qualche funzionalità o scendere a compromessi sul fronte della qualità. Spesso e volentieri, infatti, anche i dispositivi a basso costo garantiscono funzionalità equiparabili a quelle dei top di gamma e una qualità costruttiva eccellente

Lo smart TV Hisense QLED 43E78HQ ne è un esempio. Tra le offerte top di oggi su Amazon con uno sconto che fa risparmiare oltre 150 euro, garantisce un’esperienza visiva che nulla ha da invidiare a quella di apparecchi più costosi. La piattaforma operativa proprietaria VIDAA 5.0 mette a disposizione funzionalità smart da top di gamma, come la compatibilità con Alexa e la possibilità di controllare tutto con semplici comandi vocali. Un’offerta, insomma, da non lasciarsi assolutamente scappare.

Hisense smart TV UHD QLED 43E78HQ con VIDAA 5.0 e comandi vocali Alexa

Hisense QLED 43E78HQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al Direct Full Array e alla tecnologia Quantum Dot, lo smart TV Hisense in offerta su Amazon garantisce una qualità video di alto livello. Il Direct Full Array rende uniforme la luminosità del pannello e diminuisce la dispersione di luce; la tecnologia Quantum Dot permette invece di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colore, rendendo le immagini più vivide e realistiche che mai.

A questo si uniscono poi le varie modalità di visione che, con parametri e impostazioni prefissati, permettono di sfruttare al meglio le caratteristiche del TV in base al programma che si sta guardando. La modalità Sport, ad esempio, migliora il frame rate ed evita che le immagini risultino mosse o fuori fuoco. La modalità Game, invece, ottimizza le impostazioni per il gaming, permettendoti di vivere un’esperienza videoludica immersiva.

La piattaforma VIDAA 5.0 garantisce l’accesso veloce ai maggiori servizi di streaming audio e video e centinaia di altre applicazioni. Non solo: grazie alla compatibilità nativa con Alexa, sarà possibile controllare il TV con semplici comandi vocali: per avviare un’app, cambiare canale o passare da una modalità di visualizzazione all’altra sarà sufficiente dirlo a voce anziché perder tempo a cercarla tra le impostazioni del televisore.

Smart TV Hisense da 43 pollici a rate senza interessi su Amazon: sconto e prezzo finale

Lo sconto top che fa scendere il prezzo di oltre 150 euro non è l’unico vantaggio economico che lo smart TV del produttore cinese garantisce. Al ribasso del 31% sul listino, che fa scendere il prezzo a 379,00 euro (uno dei livelli più bassi dell’ultimo periodo) si unisce anche la possibilità di pagare a rate senza interessi.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare in cinque rate a interessi zero e senza costi di pratica. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e seguire con il solito processo. In questo modo, lo Hisense 43E78HQ costa 68,22 euro al mese per cinque mesi.

