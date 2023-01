Hisense, questo smart TV da 43” è da acquistare subito: sconto esagerato

Questa settimana di gennaio comincia nel migliore dei modi con nuove offerte al minimo storico lanciate da Amazon. E tra queste promo speciali troviamo anche prodotti molto interessanti e con sconti mai visti in precedenza. Come, ad esempio, lo smart TV Hisense da 43" con schermo QLED, da poco lanciato sul mercato. Oggi è disponibile addirittura disponibile con uno sconto di ben il 40% che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino e lo fa diventare un vero best-buy. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e difficilmente troverete qualche offerta migliore. Lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Lo smart TV Hisense 43E78HQ ha quanto di meglio offre il mercato. Uno schermo con risoluzione 4K UHD e tecnologia QLED che rende i colori ancora più realistici. E per non farci mancare nulla c’è il supporto anche all’HDR Dolby Vision e alla tecnologia audio Dolby Atmos. Per concludere la panoramica generale troviamo il sistema operativo VIDAA 5.0 sviluppato direttamente da Hisense e che oramai è una garanzia per quanto riguarda supporto e app disponibili. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV Hisense da 43 pollici

Smart TV Hisense 43E78HQ: le caratteristiche tecniche

Hisense ha in poco tempo conquistato una fascia importante del mercato degli smart TV in Italia. E lo ha fatto con una politica molto chiara: prezzi bassi e dispositivi con ottime caratteristiche. Esattamente quello che vediamo nello smart TV Hisense 43E78HQ che oggi troviamo in super promo su Amazon.

Il televisore smart ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD e tecnologia Quantum Dot che assicura immagini e colori realistici e con oltre un miliardo di sfumature. Non manca il supporto all’HDR Dolby Vision che rende i colori anche più esaltanti e all’audio Dolby Atmos per un’esperienza di ascolto più esaltante. A tutto questo bisogna aggiungere la presenza di un processore top di gamma che assicura prestazioni top.

Uno dei punti forti dello smart TV è la parte dedicata all’entertainment. Il merito è del sistema operativo VIDAA 5.0 diventato oramai un punto di riferimento per l’intero settore. Sviluppato direttamente da Hisense, supporta tutte le principali app di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay e tantissime altre. Inoltre, è possibile controllare il TV direttamente con la propria voce grazie alla presenza di Alexa e Google Assistant. Oltre ad aumentare il volume oppure lanciare un’app, è possibile gestire anche gli altri dispositivi smart presenti in casa.

Lo smart TV Hisense QLED da 43" ha ricevuto anche la certificazione "lativù 4K" che garantisce sulle migliori caratteristiche tecnico-qualitative dei televisori.

Smart TV Hisense da 43" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo improvviso per l’ottimo smart TV Hisense da 43" con schermo QLED. Oggi lo troviamo a un prezzo di 326,99€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera i 220€. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 65,40€ al mese (lo si può attivare direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Bisogna approfittarne subito, prima che l’offerta scompaia.

Smart TV Hisense da 43 pollici