Hisense, lo smart TV 4K mai così conveniente: l'offerta su Amazon

Da diverso tempo, ormai, gli smart TV di Hisense si sono affermati sul mercato nostrano come apparecchi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo. In questo particolare settore, probabilmente, i televisori del produttore cinese sono quanto di meglio è possibile trovare in commercio: caratterizzati da una scheda tecnica di tutto rispetto, hanno un prezzo di listino decisamente interessante e sono spesso e volentieri tra le offerte top di Amazon.

È il caso, ad esempio, dello Hisense 43AE7210F, smart TV da 43 pollici con risoluzione 4K e funzionalità avanzate degne di un apparecchio di fascia di prezzo superiore. Un televisore versatile ed elegante, che si adatta agli ambienti domestici più disparati. Non solo salotto o sala da pranzo: grazie al supporto VESA da 200×200 millimetri, può essere fissato al muro con un apposito supporto e piazzato anche in camera da letto. E grazie all’offerta top odierna di Amazon, lo smart TV 4K del produttore cinese diventa ancora più interessante: il prezzo è ribassato di un terzo e tocca il punto più basso sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos.

Hisense 43AE7210F, smart TV 4K da 43 pollici: scheda tecnica e funzionalità smart

Dotato di un pannello LED da 43 pollici con risoluzione Ultra HD 4K (3820×2160 pixel), lo smart TV Hisense 43AE7210F garantisce una resa cromatica degna di apparecchi di livello superiore. La compatibilità con lo standard HDR10+ garantisce infatti colori ben bilanciati e saturi: le immagini dei programmi TV saranno vivide e reali come non mai, per un’esperienza visiva di alto livello. Lo smart TV è inoltre compatibile con gli standard DVB-T2 e Tivùsat: sarà così possibile ricevere i canali del digitale terrestre in alta definizione anche dopo lo switch off del prossimo 8 marzo.

Il sistema operativo montato dall’apparecchio è Vidaa, sviluppato dallo stesso produttore cinese e che non ha nulla da invidiare ad altri SO più rinomati. La piattaforma operativa mette a disposizione dell’utente centianaia e centinaia di app. Sarà così possibile installare non solo gli applicativi delle piattaforma di streaming video (come Prime Video e Netflix) e audio (come Prime Music, ad esempio), ma anche giochi, browser web e molto altro ancora.

Non manca poi il supporto Miracast, che cosente di sincronizzare smartphone e smart TV tramite la rete Wi-Fi di casa e trasmettere sullo schermo grande del TV immagini e video archiviati sul cellulare. Il supporto nativo ad Alexa, invece, consente di trasformare il TV in un hub per la casa domotica: con semplici comandi vocali sarà possibile non solo cambiare canali o aumentare e diminuire il volume, ma sarà possibile anche gestire i dispositivi della smart home compatibili.

Hisense 43AE7210F, smart TV 4K da 43 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come già accennato inizialmente, lo Hisense 43AE7210F è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto sulla piataforma di commercio elettronico per eccellenza. Lo scono del 28% sul listino fa infatti scendere il prezzo a 329,00 euro: un’offerta davvero irrinunciabile, che permetterà di portare a casa uno smart TV versatile e funzionale a un prezzo mai visto prima d’ora.

Hisense 43AE7210F, smart TV 4K da 43 pollici con supporto ad HDR 10+, Dolby DTS e DVB-T2