Hisense, ecco lo smart TV da 55” da acquistare subito: prezzo incredibile

Quale momento migliore se non oggi per acquistare il vostro nuovo smart TV? Il motivo è molto semplice: su Amazon troviamo molti modelli in offerta al minimo storico con sconti che arrivano anche al 40%. Ed è esattamente il caso dello smart TV Hisense QLED da 55", disponibile oggi con uno sconto che fa risparmiare 250€ sul prezzo di listino. Praticamente si paga il 55 pollici allo stesso prezzo del 43". E c’è anche la possibilità di acqusitarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Lo smart TV Hisense che troviamo oggi in offerta è un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non costa eccessivamente e ha tecnologie avanzate e componenti di ottima qualità, come dimostra la presenza del Quantum Dot Colour. Ma non finisce qui: il televisore sfrutta anche l’intelligenza artificiale per immagini con colori sempre perfetti. Non manca un sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video-streaming. Insomma, lo smart TV perfetto da avere nel proprio salotto di casa. L’offerta non ha una data di scadenza e per questo vi suggeriamo di approfittarne subito, prima che l’offerta termini.

Smart TV Hisense 55" QLED: le caratteristiche tecniche

Hisense negli ultimi anni ha seguito la strada di altri grandi colossi cinesi: aggredire il mercato con dispositivi dalle ottime caratteristiche a un prezzo più basso rispetto alla concorrenza. Ed è esattamente quello che è accaduto con lo smart TV Hisense QLED 55E78HQ. Si tratta, infatti, di un modello top di gamma venduto come un prodotto lowcost. E grazie all’offerta di oggi è un vero best buy.

Il televisore intelligente ha uno schermo da 55" con risoluzione 4K UHD che assicura immagini in altissima definizione. A tutto questo bisogna aggiungere la tecnologia Quantum Dot Colour che interviene direttamente sui colori, rendendoli vividi e realistici. Non manca l’intervento dell’intelligenza artificiale: la tecnologia AI Picture interviene direttamente sulle immagini e le adatta in tempo reale alla tipologia di contenuto. Tecnologie top anche per quanto riguarda l’audio: sullo smart TV troviamo il DTS Virtual X che garantisce un’esperienza audio coinvolgente grazie alla virtualizzazione e alla configurazione degli altoparlanti.

Non mancano modalità di visione ad hoc pensate per una specifica categoria di contenuto. La modalità sport, come si può intuire dal nome, è dedicata alle partite delle nostre squadre del cuore e si attiva automaticamente quando il TV rileva un contenuto sportivo. Lo stesso principio vale per la modalità gaming dedicata ai videogame che diminuisce l’input lag per offrire un’esperienza di gioco più fluida.

Concludiamo con il sistema di entertainment. A gestire il tutto troviamo il sistema operativo VIDAA sviluppato direttamente da Hisense e che supporta tutte le principali piattaforme di video-streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube. Nella scatola è presente anche un telecomando smart con tasti dedicati alle app più utilizzate. Non manca la compatibilità con gli assistenti vocali: basta una semplice frase per avviare un film, conoscere il meteo oppure controllare la smart home.

Smart TV Hisense 55 pollici in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta al minimo storico lo smart TV Hisense QLED 55E78HQ a un prezzo di 399€ grazie allo sconto del 39%. Si tratta di un ottimo prezzo per un televisore versatile e con tecnologie avanzatissime. Il risparmio è di ben 250€ sul prezzo consigliato e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 79,80€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Come tutti i prodotti acquistati in questo mese, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

