Hisense, lo smart TV da 65” con uno sconto eccezionale: prezzo in picchiata

Cominciano ad apparire su Amazon alcune promo incredibili tra le "offerte di fine anno" che ci accompagneranno fino al 31 dicembre. Un nuovo evento lanciato dal sito di e-commerce per chiudere al meglio questo 2022. E tra le offerte disponibili da oggi troviamo questo smart TV Hisense da 65" al minimo storico grazie a uno sconto eccezionale del 33%. Il risparmio è considerevole: ben 300€. Per un televisore di queste dimensioni e con ottime caratteristiche (lo schermo ha una risoluzione 4K UHD ed è QLED) si tratta di un vero super prezzo. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Le caratteristiche sono quelle tipiche di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dello schermo abbiamo già detto, troviamo anche un buon impianto audio con tecnologia DTS:X e altoparlanti integrati da 20W. Il sistema operativo è il super affidabile VIDAA 5.0 sviluppato direttamente da Hisense e che supporta tantissime piattaforme, tra cui tutte quelle più importanti per le serie TV e i film in streaming. Difficile chiedere di più.

Smart TV Hisense 65 pollici: la scheda tecnica

Hisense è diventata oramai una garanzia e sinonimo di qualità. Il produttore cinese ha seguito la filosofia di altre aziende che oramai conosciamo benissimo ed è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo vogliono un televisore con una buona qualità. E questo TV da 65" ne è la dimostrazione.

Già lo schermo mette in mostra tutto quello che ha da offrire. Diagonale importante con risoluzione molto elevata: 4K UHD, il meglio che si può chiedere in questo momento al mercato. La qualità delle immagini viene migliorata dalla tecnologia Quantum Dot Colour con oltre un miliardo di sfumature con colori vividi e molto realistici. In nostro soccorso arriva anche la tecnologia Dolby Vision e AI Picture che utilizza l’intelligenza artificiale per impostare correttamente lo schermo in base alla tipologia di contenuto. Buono anche il comparto audio, grazie alla presenza di due altoparlanti da 20W e dalla tecnologia DTS VIRTUAL X che assicura un’esperienza audio più coinvolgente grazie alla virtualizzazione dei contenuti.

Altrettanto ottimo il sistema di entertainment. Troviamo il sistema operativo VIDAA 5.0 sviluppato direttamente da Hisense e che viene costantemente aggiornato dal produttore cinese. La compatibilità con le principali piattaforme di streaming è massima: troviamo le varie Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, DIsney+, YouTube e RaiPlay. C’è anche la possibilità di controllare il televisore tramite i comandi vocali grazie alla presenza di Alexa.

Lo smart TV supporta già il digitale terrestre di nuova generazione e non ha bisogno di nessun decoder per continuare a vedere i propri canali preferiti.

Smart TV Hisense 65 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo questo ottimo smart TV Hisense da 65 pollici in offerta a un prezzo di 599,90€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce e che si può attivare nella pagina prodotto: 12 rate da 50€ al mese. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, troviamo sempre in offerta il modello da 50". In questo caso il prezzo scende a 399€ e lo sconto rimane sempre del 33%. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagarla a rate a tasso zero.

Smart TV Hisense 50 pollici