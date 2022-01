Hisense, lo smart TV top di gamma in offerta a un prezzo impensabile

In questo 2022 gli smart TV saranno uno dei prodotti tecnologici più richiesti e acquistati, soprattutto per poter ricevere i canali del nuovo digitale terrestre. Come ben sappiamo questo sarà l’anno decisivo per lo switch-off e il passaggio alle nuove frequenze. Per arrivare prepararti per tempo si hanno due possibilità (se il proprio televisore non è in grado di ricevere i canali): acquistare un decoder o un nuovo smart TV. La seconda opzione è sicuramente la più onerosa, ma permette anche di accedere a un numero di contenuti praticamente infinito grazie alla possibilità di installare decine e decine di applicazioni.

Se siete alla ricerca di un nuovo smart TV top di gamma, oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è in super offerta il televisore intelligente Hisense ULED 55U88GQ con schermo da 55” e tecnologia Quantum Dot che permette di avere dei colori ancora più vividi e accesi. Hisense è diventata oramai un punto di riferimento nel settore, grazie a televisori di ottima qualità a un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. E questo Hisense ULED 55U88GQ ne è la dimostrazione. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 899€, il 25% in meno rispetto a quello consigliato. Acquistandolo adesso risparmi ben 300€.

Smart TV Hisense ULED 55U88GQ: le caratteristiche

Essendo uno smart TV lanciato sul mercato da pochi mesi, l’Hisense ULED 55U88GQ ha le migliori componenti che possa offrire il mercato. A partire proprio dallo schermo che resta una delle caratteristiche da tenere maggiormente in considerazione quando si acquista un nuovo televisore.

E partiamo proprio dallo schermo: il pannello ha una diagonale da 55” pollici con risoluzione 4K Ultra HD. È presente anche la tecnologia Quantum DOT che assicura colori più vividi e immagini più definite, con una qualità quasi “da cinema”. Presente anche l’HDR, mentre la luminosità dello schermo raggiunge quasi i 1000 nit. Sul fronte dell’audio, invece, c’è il supporto al Dolby Atmos, per avere un’audio perfetto in ogni momento. Il televisore ha anche un sistema audio mulitcanale 2.1.2, con il subwoofer integrato.

Come su tutti i televisori Hisense c’è il sistema operativo Smart VIDAA 5.0 che permette di installare decine di applicazioni, tra cui tutte quelle dedicate ai contenuti video: Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Twitch e RaiPlay. Lo smart TV Hisense ULED 55U88GQ può essere gestito anche tramite comandi vocali grazie ad Alexa e Google Assistant.

Infine, lo smart TV è certificato per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre e c’è anche il bollino lativù 4k che garantisce il supporto ai nuovi standard tecnologici.

Smart TV Hisense ULED 55U88GQ in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il prezzo può sembrare un po’ elevato, ma lo smart TV Hisense ULED 55U88GQ è davvero uno dei migliori nella sua categoria. E l’offerta è molto interessante: oggi il televisore intelligente lo paghi su Amazon 899€, il 25% in meno rispetto al prezzo consigliato. Il risparmio netto è di 300€. Come detto è già pronto sia per il nuovo digitale terrestre e in più c’è anche il supporto a lativù 4k. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Hisense ULED 55U88GQ