Homtom HT70: lo smartphone con la mega batteria di un pc

Oggi, gli smartphone ci permettono di fare quasi tutto: effettuare chiamate, inviare messaggi, sapere cosa succede dall’altra parte del mondo, giocare e informarci. Tuttavia, hanno una grande pecca: si scaricano in meno di 24 ore. Occorre quindi metterli in carica per diverso tempo prima poterli usare nuovamente.

Per questo motivo, molte marche stanno puntando alla produzione di battery phone, cellulari caratterizzati da un’autonomia senza paragoni. Homtom H70 è uno di questi. Si tratta di uno smartphone di ultima generazione con la batteria di 10.000 mAh, paragonabile a quella di un PC. È in grado di funzionare per tre o quattro giorni di seguito senza bisogno di alimentazione. Se il design, le dimensioni e il peso di un cellulare non sono un problema, perché punti ad usarlo senza continuamente senza paura che si spenga, allora questo è il dispositivo perfetto per le tue esigenze. Anche perché il battery phone HomTom HT70 ha un prezzo davvero competitivo.

Homotom HT70: super batteria e altre specifiche

Il nuovo smartphone con super batteria è pensato per chi desidera usare il dispositivo senza paura che si esaurisca la sua energia interna. Le infinite ore di autonomia però sono compensate da un peso maggiore rispetto alla media, e dalle grandi dimensioni del dispositivo.

Infatti, il cellulare pesa 305 grammi (il doppio di un Galaxy s9) e misura 165 x 77 x 14 millimetri, e ha uno schermo di 6 pollici HD+. Inoltre, possiede specifiche di fascia medio bassa, che però possono soddisfare le esigenze di base dei consumatori. Per esempio, supporta un sistema operativo Android 7.0 Nougat, ha una CPU octa core a 1,5 GHz con 4 GB di RAM uniti a 64 GB di spazio di archiviazione interno. Inoltre, è possibile inserire una microSD da 128 GB.

La batteria da 10.000 mAh è caratterizzata da una carica rapida a 27 W, requisiti che le permettono di durare anche tre/quattro giorni senza carica: un risultato stupefacente, se consideriamo che un normale cellulare ha un’autonomia media di una giornata.

Lo smartphone supporta diversi tipi di connessione: la rete 4G/LTE, Wi-Fi dual band e naturalmente si può collegare ad altri dispositivi con sistema Bluetooh 4.0. Inoltre, dispone di un connettore USB-C per il caricatore. Nella confezione sono inclusi anche l’adattatore di tipo C per le cuffie e un cavo OTG, per collegare altri dispositivi tramite USB.

Questo modello di smartphone si può acquistare su eBay ad un prezzo molto basso: è infatti in promozione a 113,98 euro, incluse le spese di spedizione.