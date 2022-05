Honor 50: minimo storico per il telefono con fotocamera da 100 MP

Arrivato a novembre 2021 con lo scopo dichiarato di risollevare il brand Honor dalla marea di problemi causati dal ban americano alla (ex) casa madre Huawei, lo smartphone Honor 50 si è subito posizionato in una fascia di mercato medio-alta grazie anche a finiture e materiali tendenti al premium.

Non un vero top di gamma, ma quasi grazie ad un chip molto buono: il Qualcomm Snapdragon 778G, apprezzatissimo su molti modelli negli ultimi sei mesi. Ma, soprattutto, grazie ad un comparto fotocamere con quattro sensori, il principale dei quali da ben 100 MP, e ad uno schermo OLED curvo di ottima qualità. Il prezzo di listino è buono, ma non bassissimo e rispecchia le scelte del produttore cinese, che mira a distinguersi da altri produttori cinesi altrettanto noti ed affermati. A sei mesi dal lancio, però, adesso è il momento giusto di comprare Honor 50: ci sono in corso ben tre offerte su Amazon che tagliano il prezzo fino al 38%.

Honor 50: caratteristiche tecniche

Honor 50 è il cellulare della svolta post Huawei: ha i servizi Google, Android gira senza problemi e non c’è più alcuna limitazione a installare le app. Al cuore di questo modello troviamo il chip Snapdragon 778G, una vera rivelazione dell’anno scorso grazie ad un rapporto prezzo-prestazioni eccezionale. Due le configurazioni di memoria: 6/128 GB e 8/256 GB.

Lo schermo è un OLED curvo Full HD+ da 6,57 pollici di diagonale e con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Quattro le fotocamere posteriori: principale da 100 megapixel f/1.9, ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.2 e due fotocamere da 2 megapixel ciascuna, una per le macro, l’altra per la profondità di campo. La fotocamera selfie è da 32 megapixel.

Non manda il 5G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.2, l’NFC, e la batteria ha una capacità di 4.300 mAh, con ricarica veloce SuperCharge da ben 66 watt (dallo 0 a oltre il 70% in appena venti minuti).

Honor 50: le offerte Amazon

Honor 50, quindi, è uno smartphone assolutamente da consigliare grazie a caratteristiche tecniche di rilievo. Il prezzo di listino è alto, pari a 529 euro per la 6/128 GB e 599 per la 8/256 GB, ma non è assolutamente quello che si paga oggi.

Oggi, infatti, Honor 50 è oggetto di ben tre offerte su Amazon. La prima con il prodotto venduto e spedito da Amazon, la seconda con il prodotto venduto da terzi e spedito da Amazon, la terza con il prodotto venduto e spedito da terzi.

Honor 50 5G – Versione 8/256 GB – Venduto e spedito da Amazon

Honor 50 5G – Versione 6/128 GB – Spedito da Amazon

Honor 50 5G – Versione 6/128 GB