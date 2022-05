Honor 50 in offerta a un prezzo d’occasione: sconto incredibile

Ci sono offerte speciali che non si possono non tenere in considerazione quando si sta decidendo se acquistare un nuovo dispositivo. Il discorso vale per tutto: smart TV, smartwatch, dispositivi per la smart home. Ma vale ancora di più per gli smartphone, dispositivi che utilizziamo tutti i giorni e che negli ultimi anni hanno visto aumentare (e non di poco) i loro prezzi. Oramai per avere un dispositivo di fascia alta è necessario mettere a budget una cifra che supera abbondantemente i 500€. Per questo motivo bisogna sfruttare le poche occasioni in cui si riesce a trovare un top di gamma a un prezzo abbordabile. Per poterlo acquistare direttamente venduto e spedito da Amazon bisogna cliccare qui.

E oggi è una di quelle occasioni. Infatti, su Amazon troviamo l’Honor 50, smartphone uscito sul mercato da pochi mesi, nella sua versione top con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna in offerta con uno sconto di ben il 33%. Acquistandolo oggi si risparmiano 200€ sul prezzo di listino. Lo smartphone dell’azienda cinese ha delle ottime caratteristiche tecniche, come dimostra lo schermo OLED e la fotocamera di livello professionale da ben 108MP. L’offerta ha una durata limitata e scadrà tra pochissimi giorni.

Honor 50: le caratteristiche tecniche

Con l’Honor 50 l’azienda cinese si rilancia prepotentemente nel mercato degli smartphone. Dopo i problemi avuti a causa del ban inflitto da Trump a Huawei, Honor è passata di mano e ha potuto ricominciare a utilizzare la suite completa di Android e tutte le app Google. Questo Honor 50, quindi, ha il pieno supporto dagli sviluppatori e riceve tempestivamente gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza. Ed è presente anche il Google Play Store.

Dopo questa doverosa premessa, possiamo iniziare a parlare della scheda tecnica dell’Honor 50. Lo smartphone ha uno schermo OLED da 6.57" con refresh rate fino a 120Hz. Il display ha anche i bordi curvi con un angolo a 75 gradi, caratteristica che oramai non si vede più sugli altri dispositivi. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 778G (integra il modem per il 5G), con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è sicuramente una delle caratteristiche che risalta maggiormente del dispositivo. Nella parte posteriore troviamo un particolare design dual-ring, formato da un sensore principale da ben 108MP (di livello professionale), da una fotocamera grandangolare da 8MP e da due sensori dedicati alle foto macro e agli scatti bokeh. Ottima anche la fotocamera frontale da 32MP pensata per i selfie e per i VLOG. L’Honor 50, infatti, è uno smartphone pensato per i content creator e per tutti coloro che amano pubblicare su social foto e video.

La batteria è da 4300mAh e grazie alla ricarica super rapida da 66W bastano 45 minuti per avere il 100% di autonomia.

Honor 50 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi e ancora per pochissimi giorni troviamo l’Honor 50 in offerta su Amazon a un prezzo di 399,90€ con uno sconto di ben il 33% su quello di listino. Il risparmio è notevole: ben 200€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggere attentamente il regolamento). Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochi giorni.

