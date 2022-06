Honor 50, il prezzo crolla e diventa un best buy: ora è acquistare subito

Questa settimana si chiude con i botti su Amazon. Da oggi, infatti, troviamo lo smartphone top di gamma Honor 50 in offerta con uno sconto super del 42% e lo si paga quasi la metà risparmiando più di 220€. Una promozione speciale da non farsi scappare per nessun motivo, soprattutto per un dispositivo che garantisce ottime performance e che ha una scheda tecnica particolare, caratterizzata da uno schermo OLED e da una fotocamera professionale da 108MP. Per poterlo acquistare spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Dopo i problemi avuti con il ban Huawei, Honor ha impiegato un po’ di tempo per ripartire e per tornare competitiva. E per farlo è dovuta passare di mano (non è più di proprietà di Huawei) e ha dovuto rivedere le proprie strategie. E proprio l’Honor 50 è lo smartphone della svolta: ha il Google Play Store, ha la versione ufficiale di Android e riceve assiduamente gli aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità. Come qualsiasi smartphone Android. A questo prezzo diventa anche un best buy: difficile trovare un altro dispositivo che a circa 300€ offre un comparto fotografico professionale, un super schermo e anche materiali di altissima qualità.

Honor 50: la scheda tecnica

L’Honor 50 è uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo che troviamo in questo momento su Amazon ed è un vero flagship killer.

Honor 50

Rispetto alla maggioranza dei dispositivi che troviamo sul mercato si differenzia già dallo schermo. Il display è OLED, ha una diagonale da 6,57" ed è leggermente curvo ai lati per offrire una visione migliore e immersiva. E per non farci mancare nulla ha anche una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che rende il dispositivo più fluido. È possibile regolare il refresh rate in base alla tipologia di contenuto, in modo da ottimizzare il consumo di energia. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 778G (con modem 5G integrato), da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

L’altro pezzo forte del dispositivo è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una particolare composizione dual ring: nell’anello in alto c’è un sensore professionale da 108 MP, mentre in quello in basso una fotocamera grandangolare da 8MP e due sensori dedicati rispettivamente agli scatti bokeh e alle foto macro. La fotocamera frontale è da ben 32MP ed è pensata appositamente per i vlog e per i content creator.

La batteria è da 4300mAh e grazie alla ricarica rapida da 66W si ha il 100% di autonomia in circa trenta minuti. Il lettore per le impronte digitali è sotto lo schermo.

Honor 50 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Honor 50 in offerta su Amazon a un prezzo di 305,79€, con uno sconto di ben il 42% su quello di listino. Sicuramente non una cosa che si vede tutti i giorni per uno smartphone top. Acquistandolo adesso si risparmiano più di 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante il check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone è spedito da Amazon e beneficia della consegna Prime e dei 30 giorni per effettuare il reso. L’offerta non ha una scadenza, ma lo smartphone è molto richiesto; quindi, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Honor 50