Honor 50, il prezzo crolla e diventa un best buy: sconto imperdibile

Honor è tornata e lo ha fatto in grande stile. L’azienda cinese era rimasta invischiata nel ban inflitto dall’amministrazione americana a Huawei e per un periodo ha avuto problemi con il supporto ad Android. Dopo il cambio di proprietà, l’azienda cinese è potuta tornare ai fasti di un tempo, ricevendo anche il massimo supporto dagli sviluppatori Android: tutti i suoi nuovi smartphone hanno i servizi Google e non ci sono problemi di compatibilità con le app (c’è anche il Google Play Store). Lo smartphone di punta è il nuovo Honor 50, un vero top di gamma che si caratterizza per un bellissimo design (anche l’occhio vuole la sua parte) e per componenti di altissima qualità, a partire dalla fotocamera professionale da 108MP.

Uno smartphone interessante, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 364,90€, ben il 31% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 160€. Per l’Honor 50 si tratta anche del prezzo più basso sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei più bassi di tutti il web. Per uno smartphone uscito da pochi mesi sul mercato si tratta di una super offerta da non farsi scappare. Ha tutte le carte in regola per essere un vero best buy: un top di gamma al prezzo di un medio di gamma.

Honor 50: caratteristiche e funzionalità

Uno smartphone non solo potente e con caratteristiche top, ma anche bello da vedere. L’azienda cinese ha voluto fare le cose in grande per il suo smartphone più potente e ha curato molto anche il design. Le linee sono molto rotonde, così come lo schermo che ha i lati leggermente stondati.

Partiamo proprio dal display, che fa già capire che siamo di fronte a un vero top di gamma. Lo schermo OLED ha una diagonale da 6,57" con refresh rate a 120Hz che rende il dispositivo super fluido, soprattutto con i contenuti dei social e con i videogame. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 778G (con modem per il 5G integrato), con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto curata anche la parte fotografica. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere. Oltre a quella principale da 108MP (livello professionale), c’è una fotocamera grandangolare da 8MP, un obiettivo macro e un sensore di profondità per l’effetto bokeh. Ottima anche la fotocamera frontale da 32MP pensata per i VLOG e per tutti i content creator. Nell’app fotocamera ci sono tante modalità per registrare video sempre perfetti, tra cui “Multi-video" che permette di registrare contemporaneamente sia con la fotocamera frontale sia con quella posteriore.

La batteria è da 4300mAh e grazie alla ricarica rapida a 66W basta poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Honor 50 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Se stavate aspettando l’offerta top per acquistare il vostro nuovo smartphone, è arrivata. Oggi su Amazon è disponibile lo smartphone Honor 50 in offerta a un prezzo di 364,90€, ben il 31% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è superiore ai 160€, una cifra con cui ci si può acquistare uno smartwatch o uno smartphone entry-level. Il dispositivo viene spedito direttamente dal sito di e-commerce, quindi beneficia della consegna Prime e del reso entro 30 giorni. C’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, ma bisogna attivare il servizio durante la fase di check-out.

Honor 50