Honor 50, lo smartphone top di gamma in offerta al miglior prezzo di sempre

Honor è tornata e lo ha fatto in grande stile, presentando pochi mesi fa il suo gioiellino: l’Honor 50. Uno smartphone completo sotto ogni punto di vista e anche con i servizi Google, quindi senza nessun problema sotto il punto di vista degli aggiornamenti e della compatibilità con le varie app. Honor 50 è un vero smartphone top di gamma, con a bordo uno dei migliori chipset in circolazione e soprattutto con uno schermo con qualità cinematografica.

Nonostante sia uscito sul mercato da pochi mesi (fine 2021), lo smartphone è già in offerta con un super-prezzo su Amazon. Oggi troviamo l’Honor 50 a 446,80€, il 16% in meno rispetto al prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Nonostante il cambio di proprietà, Honor ha voluto mantenere per il suo nuovo smartphone le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la società: smartphone dalle ottime qualità a un prezzo più basso rispetto alla concorrenza. Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma, l’offerta sull’Honor 50 è davvero allettante. E potrebbe anche terminare tra pochi giorni.

Honor 50: le caratteristiche tecniche

Prestazioni da top di gamma con una batteria che arriva a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida che ci salva nelle situazioni più complicate. La scheda tecnica dell’Honor 50 ci aiuta a capire tutte le potenzialità dello smartphone, che non ha nulla da invidiare rispetto a modelli ben più blasonati.

L’Honor 50 ha uno schermo OLED da 6,57” curvo a 75 gradi, in modo da offrire la miglior esperienza possibile alla persona. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120Hz e lo smartphone la regola autonomamente in base alla tipologia di applicazione che stiamo utilizzando. Sotto il display trova posto uno degli ultimi chipset lanciati da Qualcomm, lo Snapdragon 778G. A supporto del processore ci sono 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico: il sensore principale è da 108MP e permette di scattare immagini con un livello quasi professionale. Nella parte posteriore trovano posto altre tre fotocamere: un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e due sensori per le foto macro e i bokeh. Nella parte frontale, invece, c’è una fotocamera da 32 Megapixel, l’ideale per scattare selfie o registrare video da caricare sui propri canali social. Non mancano le classiche funzionalità dell’app fotocamera per aggiungere filtri o registrare video divertenti.

Chiudiamo con l’autonomia: a bordo dell’Honor 50 troviamo una batteria da 4300mAh con la ricarica super rapida da 66W che permette di avere il 100% in poco più di 30 minuti.

Honor 50 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno smartphone top di gamma a un prezzo molto inferiore rispetto alla concorrenza. L’Honor 50 è disponibile su Amazon a un prezzo di 446,80€, il 16% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 80€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 89,36€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

