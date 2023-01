Honor 70: è nuovissimo ed è già scontato su Amazon

La competizione tra gli smartphone di fascia media è altissima: tantissimi modelli, schede tecniche un po’ appiattite, prezzi molto simili tra di loro con i produttori che cercano di limare il singolo euro. A fare la differenza ci pensa l’Honor 70, smartphone recentissimo (è arrivato in Italia lo scorso giugno), che si distingue perché è sottile (7,91 millimetri) e leggero (178 grammi), ha una eccellente scheda tecnica e un prezzo che, già di listino, va preso in considerazione. Prezzo però reso ancora più conveniente dallo sconto del 24% in corso su Amazon.

Honor 70 – Qualcomm Snapdragon 778+ 5G – Versione 8/256 GB

Honor 70: caratteristiche tecniche

Il processore dell’Honor 70 è il Qualcomm Snapdragon 778+ 5G, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage, e ha ottime prestazioni in rapporto al prezzo e, soprattutto, ai consumi di batteria. Nel 2022, infatti, è stato uno dei chip più usati per gli smartphone di fascia media.

Il display è curvo, con un fortissimo sapore "premium", di tipo OLED e misura 6,67 pollici. Ha una risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e una la frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro si trovano 3 fotocamere: il sensore principale è il Sony IMX800 da 54 MP, il secondo sensore è un ultra-grandangolare da 50 MP mentre il terzo è un sensore da 2 MP per la profondità. La fotocamera anteriore per i selfie ha un sensore da 32 MP.

Le connessioni, oltre al 5G, includono il WiFi6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE. La batteria ha una capacità di 4.800 mAh e la ricarica rapida è da 66W (con ricarica inversa da 5W).

Honor 70: l’offerta Amazon

Honor 70 è uno smartphone arricato in Italia da appena sei mesi, che nella scheda tecnica propone il meglio della tecnologia per la fascia media. Hardware esaltato da un elegante design che punta tutto su linee morbide e leggerezza.

Il prezzo di listino dell’Honor 70 di 599,90 euro, e tutto sommato è già buono viste le qualità di questo modello. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo di Honor 70 scende a 457,99 euro (-24%, -141,91 euro) e cambia davvero tutto: si tratta di un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un ottimo smartphone di fascia media ad un ottimo prezzo finale.

Honor 70 – Qualcomm Snapdragon 778+ 5G – Versione 8/256 GB