Honor Band 5: il piccolo smartwatch a un prezzo piccolissimo

A oltre due anni dal suo arrivo sul mercato, Honor Band 5 è ancora un fitness tracker molto interessante: piccolo e leggero, certificato IP68, è dotato dei sensori principali che servono a monitorare lo stato di salute e l’attività sportiva, compreso il valore di VO2max, impossibile da misurare con la precedente Honor Band 4. Ma mentre il successivo Honor Band 6 è ormai uno smartwatch a tutti gli effetti, la 5 mantiene dimensioni più piccole, tipiche di una fitness band.

Con queste caratteristiche Honor Band 5 è ancora sul mercato, in una posizione un po’ scomoda come tutti i prodotti che hanno già un successore in vendita. Eppure, la 5 ha ancora un senso specialmente se la si compra in offerta, visto che il prezzo ufficiale di 59 euro è ormai ampiamente fuori mercato. Oggi Honor Band 5 è ancora una valida alternativa alle varie Mi Band di Xiaomi, o ad altri prodotti analoghi come quelli di Amazfit: non è certo un Garmin o un Suunto, prodotti con i quali anche gli atleti professionisti possono avere la precisione delle rilevazioni di cui hanno bisogno, ma non costa neanche lontanamente così tanto. Honor Band 5 è oggi un piccolo smartwatch, dal prezzo piccolissimo e per molti di noi va più che bene così.

Honor Band 5: caratteristiche tecniche

Honor Band 5 è un fitness tracker, cioè un piccolo smartwatch con un piccolo schermo (per la precisione un AMOLED da 0,95 pollici, rettangolare), tramite il quale possiamo accedere principalmente alle funzioni per gli allenamenti.

E’ anche possibile leggere le notifiche delle app e i messaggi ricevuti sul cellulare collegato all’app, come anche gestire la riproduzione della musica, ma con lo schermo molto piccolo non è così comodo. Di contro, però, questa fascetta elettronica pesa appena 23 grammi e questo torna utile, ancora una volta, durante gli allenamenti.

Tra gli sport monitorabili c’è anche il nuovo, perché questa smart band è impermeabile fino a 5 atmosfere, e poi la corsa e la camminata (all’aperto e all’interno), la bici indoor, l’ellittica, il vogatore e l’allenamento libero. Tra i sensori c’è anche quello per la misurazione dell’ossigenazione del sangue (SpO2), mentre non c’è il GPS e per tracciare le sessioni di corsa serve uno smartphone connesso via Bluetooth.

Honor Band 5: l’offerta Amazon

Il prezzo di Honor Band 5 riflette la sua scheda tecnica e le aspettative del pubblico a cui si rivolge, cioè quello degli sportivi amatoriali. Adesso è in offerta su Amazon e costa 33,91 euro, un prezzo assolutamente in linea e azzeccato.