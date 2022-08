Honor Band 5 in offerta al minimo storico: costa la metà

Per un dispositivo tech che monitori efficacemente la salute e l’attività sportiva non è necessario spendere centinaia di euro. Molto spesso basta molto meno, l’importante è cercare bene e approfittare delle ottime offerte che ci propone ogni giorno Amazon. Come ad esempio una delle migliori promo che troviamo oggi sul sito di e-commerce: l’activity tracker Honor Band 5 è disponibile con uno sconto di ben il 51% e lo paghiamo meno di 30€. Non bisogna farci ingannare dal prezzo così basso: si tratta di un wearable che offre tutte le funzionalità più importanti e non ha nulla da invidiare a dispositivi che costano molto di più. Non a caso è uno dei prodotti più venduti in questo momento sul sito di e-commerce.

L’Honor Band 5 è il fitness tracker ideale per tutti coloro che vogliono spendere pochissimo, ma vogliono un dispositivo efficiente. Basta vedere le funzionalità offerte per capire che si tratta di un’offerta top: monitoraggio continuo del battito cardiaco, monitoraggio del sonno, schermo luminoso e con quadranti personalizzabili e, infine, una batteria che dura fino a 14 giorni. Difficile chiedere di più a un activity tracker con questo prezzo. Vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: la richiesta è molto alta e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Honor Band 5: le caratteristiche e le funzionalità

In un dispositivo come l’Honor Band 5 è utile partire dalle funzionalità offerte. E in questo activity tracker ne troviamo veramente tante.

Partiamo da quelle dedicate al monitoraggio della salute. Grazie alla presenza di sensori avanzati e della tecnologia TruSeen 3.0 è possibile tenere sotto controllo sia il monitoraggio della frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro sia la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio del sonno con un report quotidiano che ci segnala le varie fasi del riposo notturno.

Per gli amanti dell’attività fisica troviamo più di 10 sport disponibili, tra cui corsa all’aperto, trekking, ciclismo, allenamento ya corpo libero ed ellittica. Disponibile anche il nuoto, grazie all’impermeabilità fino 50 metri. Il fitness tracker è anche in grado di riconoscere uno dei quattro stili (libero, farfalla, rana, delfino) e di registrare velocità, distanza, calorie e punteggio SWOLF.

Collegando il dispositivo allo smartphone è possibile ricevere le notifiche dei messaggi, controllare la musica che si sta ascoltando e anche scattare una foto da remoto. Chiudiamo con una delle migliori caratteristiche dell’orologio intelligente: la batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni.

Honor Band 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’Honor Band 5: oggi troviamo l’activity tracker a un prezzo di 28,90€, con uno sconto di ben il 51% rispetto a quello di listino. A meno di 30€ è veramente un best buy e una delle migliori offerte disponibili oggi sul sito di e-commerce. Il wearable viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime. E per il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

Honor Band 5