Honor band 6: l’offerta su Amazon è imperdibile

Tra le tante offerte del mercato, spesso diventa impossibile riuscire a scegliere la smart band migliore per noi. Allora a aiutarci nell’acquisto interviene una componente fondamentale, il prezzo. Infatti, il mercato dei fitness tracker, a differenza degli smartwatch, più complessi e costosi, è fatto di prodotti pressoché simili che differiscono tra di loro anche di pochi euro.

La prima cosa da fare, quando decidiamo di acquistare un fitness tracker come una smartband è chiederci: quanto voglio spendere? Il ragionamento è semplice: se abbiamo un buon budget è spesso meglio orientarsi verso uno smartwatch. Se invece, valutiamo di aver bisogno di un dispositivo che ci accompagni nelle principali attività di allenamento e che tenga traccia di semplici parametri di benessere come il battito cardiaco o la qualità del sonno, allora una smartband va più che bene a fronte anche di un budget più ridotto. In questo caso il fitness tracker da prendere in considerazione è la Honor Band 6, un "quasi smartwatch" che adesso su Amazon costa il 37% in meno.

Honor Band 6: caratteristiche tecniche

La Honor Band 6 ricorda nel design uno smartwatch soprattutto per il il display rettangolare AMOLED da 1,47 pollici, ma è principalmente una smartband per gli allenamenti: il cinturino è in silicone, la cassa in plastica, il prodotto è molto robusto.

Presente anche una buona dotazione di sensori: ossigenazione del sangue (Sp02), frequenza cardiaca, contapassi, stress monitor e controllo del sonno.

Le modalità preimpostate di allenamento sono 10: corsa indoor, corsa outdoor, bicicletta indoor, bicicletta outdoor, nuoto in piscina, nuoto outdoor, ellittica, vogatore, passeggiata indoor, allenamento free style.

C’è anche la possibilità di monitorare in modo meno preciso altri 85 tipi di attività fisica e, infine, anche il ciclo mestruale e il periodo fertile. La smartband di Honor non è dotata di GPS, ma va abbinata ad uno smartphone per tracciare gli allenamenti all’aperto.

Honor Band 6: l’offerta Amazon

Honor Band 6 è quindi un buon fitness tracker, completo di quasi tutto e oggi è anche scontatissimo. Infatti, il prezzo di listino della Honor Band 6 è di 79 euro ma oggi si compra su Amazon a soli 49,90 euro (-29,10 euro, -37%), ed è disponibile a questo prezzo nei colori nero e rosa.

Honor Band 6 colore nero o rosano-description 1. Design elegante e comodo da indossare: un ampio display da 1,47 "significa il 148% in più di area di visualizzazione rispetto ai tracker fitness tradizionali che ti offre un'esperienza visiva fenomenale, design iconico con logo in grassetto e accento rosso sui lati. polso comodo tutte le stagioni.

2. Durata della batteria di 14 giorni e ricarica rapida: dura fino a 14 giorni con una singola carica. Con un utilizzo più intenso, la batteria dura fino a 10 giorni. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida di HONOR, solo 10 minuti di ricarica sono sufficienti per alimentare HONOR Band 6 smartwatch per tre giorni, mentre una ricarica completa può essere raggiunta in soli 80 minuti.

3. Funzione di monitoraggio perfetta: SpO2 monitor, cardiofrequenzimetro, ti avvisa quando si verifica una frequenza cardiaca anormale per mantenerti al sicuro durante gli allenamenti. Monitoraggio del sonno e monitoraggio dello stress. Female Cycle Tracker, orologio fitness donna uomo prevedi e ricorda i periodi mestruali futuri e le finestre fertili in base ai tuoi record precedenti (disponibile solo con Android 5.0 o successivo).

4. 10 eleganti modalità di allenamento con monitoraggio dei dati in tempo reale: monitoraggio dei dati dello smartwatch HONOR Band 6 tra cui corsa all'aperto, corsa al coperto, bicicletta all'aperto, bicicletta al coperto, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, ellittica, vogatore, camminata al coperto e allenamento gratuito con monitoraggio multiplo dei dati in tempo reale, come frequenza cardiaca, calorie bruciate, distanza e andatura.

5. Intelligent Life Assistant: chiamate in arrivo e promemoria di messaggi, controllo della riproduzione musicale, previsioni del tempo e notifiche. (le notifiche e lo scatto di foto in remoto sono disponibili solo su dispositivi HONOR con Magic UI 2.0). Trovare il tuo telefono usando la tua band. Inoltre, puoi personalizzare e scegliere oltre 100 quadranti.