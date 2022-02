Honor Band 6: il fitness tracker è ancora più conveniente

Il mercato dei fitness tracker, a differenza di quello dei più complessi e costosi smartwatch, è molto competitivo: decine, se non centinaia, di prodotti tutti simili e con prezzi vicinissimi, con differenze tra l’uno e l’altro spesso di pochi euro. Anche meno di dieci euro, ma tanto basta a far scegliere un utente indeciso che ha solo bisogno di uno strumento affidabile per allenarsi.

La marca, e la conseguente qualità, conta ma in maniera secondaria per la maggior parte degli acquirenti, che guardano prima al prezzo. Il ragionamento è semplice: se voglio spendere di più, cerco uno smartwatch e non una smartband. Ragionamento tutto sommato comprensibile, ma solo se si tengono d’occhio le offerte grazie alle quali è possibile prendere i classici due piccioni con una fava: un fitness tracker di buona marca e buona qualità, ad un prezzo scontato. In questo caso il fitness tracker da prendere in considerazione è la Honor Band 6, un “quasi smartwatch" che adesso su Amazon costa il 15% in meno.

Honor Band 6: caratteristiche tecniche

La Honor Band 6 assomiglia nella forma ad uno smartwatch, soprattutto per il grande schermo rettangolare AMOLED da 1,47 pollici, ma è principalmente una smart band per gli allenamenti: il cinturino è in silicone, la cassa in plastica, il prodotto è molto robusto.

Buona, per un prodotto di questo prezzo, la dotazione di sensori: ossigenazione del sangue (Sp02), frequenza cardiaca, contapassi, stress monitor e controllo del sonno. Le modalità preimpostate di allenamento sono 10: corsa indoor, corsa outdoor, bicicletta indoor, bicicletta outdoor, nuoto in piscina, nuoto outdoor, ellittica, vogatore, passeggiata indoor, allenamento free style.

C’è anche la possibilità di monitorare in modo meno preciso altri 85 tipi di attività fisica e, infine, anche il ciclo mestruale e il periodo fertile. La smartband di Honor non è dotata di GPS, quindi se si vogliono monitorare i percorsi degli allenamenti va abbinata ad uno smartphone col GPS attivato.

Honor Band 6: l’offerta Amazon

Honor Band 6 è quindi un buon fitness tracker, completo di quasi tutto e al quale, al prezzo che costa, non si può proprio rimproverare nulla. Se poi è in sconto, ancor meno.

Oggi Honor Band si compra su Amazon a soli 49,90 euro (-10 euro, -15%), ed è disponibile a questo prezzo nei colori nero e grigio chiaro.

Honor Band 6 – Fitness Tracker per l’allenamento