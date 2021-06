Honor Magic Watch 2, con lo sconto del 41% diventa imperdibile

Lo smartwatch è uno dei dispositivi di nuova generazione più cercati del momento, la porta d’accesso per moltissimi utenti all’ancora poco conosciuto mondo dei “wearable“, i dispositivi elettronici indossabili. Si tratta di una categoria di prodotti oggi rappresentata soprattutto da orologi smart e fitness tracker (o smart band), ma che in futuro vedrà l’arrivo degli smart glass, gli occhiali intelligenti.

A questi dispositivi si aggiungono anche le cuffiette wireless, che rientrano tra i wearable grazie alla loro intelligenza sempre più elevata e alla possibilità di essere comandate proprio da altri device indossabili, come gli smartwatch. La coppia smartwatch+cuffiette, quindi, è tra le più desiderate del momento e gli orologi intelligenti sono sempre più oggetto di curiosità da parte dei possibili acquirenti, vogliosi di sperimentare un modo nuovo di interagire con la tecnologia. Simile a quello con cui interagiscono con lo smartwatch, ma diverso a causa di uno schermo molto più piccolo. La curiosità è spesso frenata dal prezzo: molti utenti non sanno se troveranno comodo interagire con uno smartphone e non vogliono spendere il prezzo minimo necessario per un modello di alta qualità e con molte funzioni. Un prezzo che si aggira sui 200 euro ma che, come al solito, può essere notevolmente ridotto dall’offerta Amazon giusta come quella attualmente disponibile per Honor Magic Watch 2.

Honor Magic Watch 2: caratteristiche tecniche

Honor Magic Watch 2 è un orologio con fitness tracker integrato, in grado di monitorare il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Può rilevare 15 diversi tipi di sport e la qualità del sonno, è impermeabile fino a 50 metri di profondità e ha uno schermo “always on" AMOLED da 1,47 pollici molto leggibile anche sotto il sole (luminosità di 800 nit), incastonato nel quadrante da 46 millimetri (quindi prettamente da uomo).

Ha anche il GPS integrato e non sfrutta quello del telefono cellulare per monitorare le sessioni di corsa o di bicicletta. Questo lo rende un buon smartwatch anche per gli sportivi non professionisti.

Non mancano poi le classiche funzioni di gestione delle notifiche dello smartphone collegato (via Bluetooth) e della riproduzione della musica (sia quella dello smartphone che quella che possiamo caricare nei 4 GB di memoria integrati).

La batteria dura 10-15 giorni senza il GPS attivato, mentre con il collegamento satellitare viene consumato circa il 10% di carica per ogni ora di allenamento e quindi la durata della batteria è più che sufficiente anche per allenarsi.

Honor Magic Watch 2, quindi, è un ottimo smartwatch per l’uso quotidiano e per chi fa anche sport, seppur non a livello professionale.

Honor Magic Watch 2: quanto costa

Honor Magic Watch 2, come abbiamo visto, è lo smartwatch ideale per capire quanto cosa può darci quotidianamente un orologio intelligente. E, infatti, rientra nella fascia di prezzo che vi abbiamo già detto: quella dei duecento euro.

Il prezzo di listino della versione con quadrante da 46 millimetri è di 199 euro, sia con cinturino in pelle marrone che per quello in silicone nero. Al momento, però, la versione con cinturino nero è in sconto del 41% (-81 euro), mentre l’altra è in sconto del 25% (-50 euro).

HONOR Smartwatch Magic Watch da 46 mm – Cinturino nero

HONOR Smartwatch Magic Watch da 46 mm – Cinturino marrone

Se vi state chiedendo se uno smartwatch è il dispositivo giusto per voi, quindi, è il momento di darvi una risposta.