Honor Magic Watch 2 in offerta: lo sconto è incredibile

Per chi ama le vacanze avventurose o semplicemente per coloro che vogliono tenere sotto controllo il proprio stato di salute, avere uno smartwatch al polso è diventato oramai fondamentale. Gli orologi smart stanno sostituendo il classico orologio analogico e il merito è anche dei prezzi che oramai si sono abbassati di molto e sono alla portata di tutti. Se a questo aggiungi anche gli sconti Amazon, ecco che questi dispositivi diventano un vero affare. Come l’Honor Magic Watch 2 che oggi troviamo in offerta con un super sconto del 37% e si risparmiano più di 70€.

Honor Magic Watch 2

Stiamo parlando di un vero dispositivo top di gamma, magari non conosciuto da tutti, ma che a questo prezzo è un vero best buy grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo ha molte caratteristiche in comune con il Huawei Watch GT 2, smartwatch che conosciamo molto bene e che si è fatto apprezzare per le sue qualità. L’orologio Honor si caratterizza per l’ottima qualità dei materiali (è realizzato in acciaio inossidabile 316L, materiale utilizzato solitamente nell’industria aerospaziale) e per le funzionalità avanzate, sia per il monitoraggio della salute sia dell’attività fisica. Ecco prezzo, caratteristiche e funzionalità.

Honor Magic Watch 2: le funzionalità e le caratteristiche

Oramai uno smartwatch per potersi definire tale deve garantire alcune funzionalità "essenziali": un buon numero di modalità sportive e il monitoraggio della salute avanzato. Tutto questo e anche molto altro lo troviamo sull’Honor Magic Watch 2 che oggi troviamo in offerta su Amazon.

Il modello che troviamo in offerta è quello più grande da 46mm con schermo da 1,39" che permette di avere sul display tutte le informazioni più importanti. Il quadrante può essere anche personalizzato in base alle proprie necessità scegliendo uno dei quadranti messi a disposizione da Honor. Per il display c’è anche la funzionalità always-on display che permette di averlo sempre attivo.

L’Honor Magic Watch 2 è uno smartwatch versatile che può essere utilizzato anche per tenere traccia degli allenamenti. Troviamo ben 15 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più importanti come la corsa, la bicicletta e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Lo smartwatch è in grado anche di misurare alcuni dati scientifici come il V02Max, parametro utilizzato solitamente dai professionisti. C’è anche il GPS integrato che aiuta ad analizzare lo sforzo fisico in base al percorso.

Per il monitoraggio della salute abbiamo la garanzia della tecnologia TruSeen™ 3.5 che permette di monitorare la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro. Lo smartwatch è anche in grado di monitorare il livello dello stress e del sonno, con un report completo sul riposo quotidiano.

Collegando lo smartwatch al proprio smartphone è possibile ricevere le notifiche e anche rispondere direttamente alle chiamate grazie al microfono integrato.

Honor Magic Watch 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartwatch Honor Magic Watch 2 in offerta a un prezzo di 126,61€ grazie allo sconto del 37%. Per il wearable di tratta di un’ottima offerta: si risparmiano più di 70€ sul prezzo di listino. Lo smartwatch viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Non c’è una data di scadenza per la promozione, quindi potrebbe scadere da un momento all’altro in base alla disponibilità.

Honor Magic Watch 2