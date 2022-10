Honor Magic4 Pro: il top per le foto crolla di prezzo

Gli smartphone top di gamma 2022 sono decisamente costosi e molto spesso superano i mille euro di prezzo. Inutile chiedersi se valga o no la pena di spendere tanto per un telefono: meglio chiedersi se, per quella cifra, c’è un telefono che valga la pena di essere comprato. Gli smartphone, infatti, non sono tutti uguali e ce ne sono alcuni che hanno caratteristiche specifiche, che da sole valgono il prezzo.

E’ il caso di Honor Magic4, smartphone top di gamma 2022 con una configurazione fotografica molto raffinata e un prezzo molto alto che, però, è oggi in forte sconto grazie ad una offerta Amazon. A questo prezzo il giudizio su questo telefono cambia radicalmente: se potete, compratelo subito.

Honor Magic4 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Honor Magic4 Pro: caratteristiche tecniche

Honor Magic4 Pro ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile. Scelta giustificata anche dalla necessità di rendere il dispositivo impermeabile: Honor Magic4 Pro, infatti, è certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Il display dell’Honor Magic4 Pro è di tipo OLED, da 6,8 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco, quindi è ben visibile anche sotto il sole diretto.

Ottimo il comparto fotocamere posteriori: sensore principale da 50 MP, f/1.8, grandangolo da 50 MP, f/2.2 e zoom periscopico 3,5x da 64 MP, f/3.5, con stabilizzatore ottico. In più c’è un quarto sensore: un ToF 3D che rileva la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP ed è inserita in un notch a pillola, posizionato in alto a sinistra.

Con questa configurazione fotografica Honor Magic4 Pro ottine 126 punti nei test di DxOMark, il sito specializzato nella valutazione di fotocamere e display. Il miglior smartphone censito da DxOMark, il Google Pixel 7 Pro, ha un punteggio superiore di soli 21 punti.

Infine, da citare la buona batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 100W (da 0 a 100% in 30 minuti, secondo Honor).

Honor Magic4 Pro: l’offerta Amazon

Honor Magic4 Pro è un dispositivo di altissima qualità, con ottime caratteristiche tecniche e un prezzo importante: 1.099 euro, per la versione 8/256 GB. L’offerta Amazon in corso fa scendere di parecchio questo prezzo, rendendo Honor Magic4 Pro decisamente allettante: 899,90 euro (-18%, -199,10 euro). Uno sconto che su telefoni di questa fascia è davvero difficile trovare.

