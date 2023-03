Honor Magic5 Lite: appena arrivato ma già scontatissimo su Amazon

In molti si chiedono se al giorno d’oggi sia ancora possibile acquistare un telefono nuovo ad un prezzo conveniente. La risposta è sì, è possibile a patto che si sappiano adocchiare su Amazon le offerte giuste al momento giusto. E il momento giusto è adesso perché uno dei dispositivi di fascia media a cui non manca nulla è appena arrivato sul mercato italiano: è l’Honor Magic5 Lite 5G ed è già protagonista su Amazon di uno sconto lancio che farà la felicità di quanti sono alla ricerca di un buon telefono di fascia media, nuovissimo ma con un prezzo allettante.

Honor Magic5 Lite – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 6/128 GB

Honor Magic5 Lite 5G: caratteristiche tecniche

Honor Magic5 Lite è un dispositivo di ultima generazione, dove peso e spessore sono tenuti in grande considerazione, infatti è leggero (pesa 175 gr) e sottile (7,9 mm). Il processore a bordo è il Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 6GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo OLED con i bordi curvi, misura 6,67 pollici, ha luminosità di picco di 800 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Il comparto fotocamere posto sul retro del telefono è collocato nella parte centrale dello chassis nell’isola circolare con design ad anello "Matrix", come lo chiama Honor, e ha un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per autoritratti e videochiamate ha un sensore da 16 MP.

Honor Magic5 Lite 5G ha la connessione WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e il chip NFC per i pagamenti contactless in negozio con il POS e lettura delle card elettroniche, come la CIE. La batteria ha una ottima capacità di 5.100 mAh e la ricarica è da 40W, davvero niente male in questa fascia di prezzo.

Honor Magic5 Lite 5G: l’offerta Amazon

Honor Magic5 Lite 5G è un dispositivo appena arrivato in Italia ad un prezzo di listino di 389,90 euro, abbastanza aggressivo. Il prezzo però è reso ancora più conveniente dall’offerta Amazon in corso che lo propone a 349,90 euro (-10%, -40 euro) e questa è una splendida occasione per portare a casa uno smartphone di ultimissima generazione, ad un prezzo più ottimo.

Honor Magic5 Lite – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 6/128 GB