Honor MagicWatch 2: con lo sconto Amazon va comprato subito

Lo smartwatch assieme allo smartphone fa parte del corredo quotidiano di moltissime persone assieme a altri strumenti di lavoro come l’agenda, il notebook o il tablet.

La comodità dell’abbinamento tra smartwatch e smartphone è notevole: con lo smartwatch abbiamo al polso uno strumento utile sia per il monitoraggio della salute sia per velocizzare gli usi più comuni del telefono come fare o rispondere a telefonate, ascoltare musica o leggere rapidamente le notifiche di SMS o dalle app di messaggistica.

Ecco perché quando capitano occasioni di acquisto, come l’attuale offerta su Amazon, che propongono un dispositivo come lo smartwatch Honor MagicWatch2 a un prezzo scontatissimo, non bisogna lasciarsele scappare.

Honor MagicWatch 2 – Smartwatch con cassa da 46 mm – Connessione GPS

Honor MagicWatch 2: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Honor MagicWatch 2 protagonista dell’offerta in corso su Amazon è quello con la cassa da 46 mm e cinturino in silicone nero, adatto soprattutto ai polsi maschili. L’orologio ha tra l’altro un design decisamente sportivo ma non eccessivo, quindi può essere abbinato anche ai look eleganti.

Il processore a bordo dell’Honor MagicWatch 2 è il Huawei Kirin A1, che coniuga velocità di calcolo e risparmio energetico per offrire una maggiore durata della batteria, abbinato a 32 MB di RAM e 4 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo OLED da 1,39 pollici, rotondo, incastonato nella cassa da 46 mm in acciaio. Si tratta di uno schermo con funzione Always on (sempre acceso), quindi alcune informazioni vengono comunicate all’utente sempre, senza che debba toccare lo schermo.

I sensori a bordo dello Honor MagicWatch 2 consentono il monitoraggio del battito cardiaco (cardiofrequenzimetro) e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) per tutto il giorno, a cui si aggiunge il monitoraggio del sonno.

C’è poi anche il monitoraggio di 15 diverse attività sportive, tra le quali anche il nuoto (l’orologio è resistente all’acqua fino a 5 ATM), con un coach personale (un assistente vocale) che può intervenire dando suggerimenti per migliorare gli allenamenti.

Honor MagicWatch 2 non ha la connessione cellulare, ma tramite il Bluetooth 5.0 può connettersi allo smartwatch e permetterci di fare e ricevere chiamate, grazie all’altoparlante e al microfono integrati. C’è, invece, la connessione GPS per tracciare la posizione senza lo smartphone.

La batteria con capacità di 455 mAh assicura, secondo il produttore, un’autonomia fino a 14 giorni.

Honor MagicWatch 2: l’offerta Amazon

Honor MagicWatch 2 ha un prezzo di listino di 229 euro, ma grazie all’eccezionale sconto su Amazon è possibile pagarlo quasi la metà, cioè 125,90 euro (-45%, – 103,1 euro). Nonostante non sia uno smartwatch molto recente, a questo prezzo vale la pena comprarlo.

Honor MagicWatch 2 – Smartwatch con cassa da 46 mm – Connessione GPS