Honor Pad 8: sconto e minimo storico su Amazon

Tra i moltissimi dispositivi elettronici di ultima generazione, i tablet sono probabilmente tra i più apprezzati dopo lo smartphone. Compatti, spesso anche con ottimo audio e dotati di tanta batteria, sono in pratica degli schermi leggeri e affidabili, da portare sempre con sé quando c’è bisogno di più spazio di quello offerto da un telefono.

Honor Pad 8, tablet arrivato su Amazon a inizio ottobre, è un dispositivo portatile con un display ampio e luminoso, che va bene sia per vedere serie TV o film in streaming, sia per come supporto per il lavoro o lo studio. In più, parte da un ottimo prezzo di listino reso ancora più allettante dall’offerta in corso su Amazon .

Honor Pad 8 – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 6/128 GB

Honor Pad 8: caratteristiche tecniche

L’Honor Pad 8 ha lo chassis in metallo, è spesso solo 6,8 millimetri e pesa 520 grammi, quindi è particolarmente leggero e maneggevole. Il SoC a bordo è il Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da un ottimo taglio di memoria, non scontato su questo genere di dispositivi: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per app, foto, video e documenti.

Il display da 12 pollici è bello ampio, con una cornice da 7,2 millimetri, di tipo LCD e con risoluzione 2K (1.200×2.000 pixel). La luminosità è buona: 350 nit di picco. Il tablet Honor Pad 8 ha due sensori fotografici, entrambi da 5 MP e collocati uno sulla parte anteriore e l’altro sulla parte posteriore.

L’audio è particolarmente curato e conta su ben 8 speaker posizionati lateralmente (4+4) suddivisi in 4 per gli alti e 4 per i bassi, con supporto DTS. Il suono è regolato automaticamente dall’algoritmo proprietario di Honor che riconosce le scene e regola di conseguenza l’equalizzazione.

Le connessioni disponibili sono il Bluetooth 5.1 e il WiFi 5, ma ci sono anche il jack da 3,5 mm per collegare le cuffie con filo e l’NFC per i pagamenti contactless e per leggere le carte elettroniche. La batteria ha una notevole capacità di 7.250 mAh, con ricarica da 22,5W.

Honor Pad 8: l’offerta Amazon

L’Honor Pad 8 ha un prezzo di listino di 349 euro che rispecchia in pieno la scheda tecnica ed è comunque già molto competitivo, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo scontato a 296,15 euro (-15%, – 52,35 euro). L’occasione è davvero fantastica per fare, o per farsi, un bellissimo regalo di Natale.

