Honor Pad X8 LTE: il tablet che ha tutto è in offerta su Amazon

Molti utenti hanno scoperto il vantaggio di usare un tablet durante i lunghi mesi del lockdown e hanno mantenuto l’abitudine a guardare film, serie TV e anche qualche partita di calcio proprio con questi dispositivi. L’unico difetto, se così vogliamo definirlo, è che i modelli migliori hanno un prezzo molto elevato.

Per lo streaming e l’intrattenimento, però, basta anche un modello dalle prestazioni modeste purché abbia uno schermo di qualità, un buon sistema audio e sia leggero da tenere in mano o sulle gambe per un lungo periodo di tempo. Un dispositivo del genere è Honor Pad X8 LTE, tablet entry level costruito con ottimi materiali e con slot per la scheda SIM 4G, quindi utilizzabile anche nelle case dove non c’è il WiFi. In più Honor Pad X8 LTE ha anche un prezzo accattivante grazie allo sconto Amazon.

Honor Pad X8 LTE – Processore MediaTek P22 – Versione 4/64 GB

Honor Pad X8 LTE: caratteristiche tecniche

Honor Pad X8 LTE è un tablet dal design molto piacevole, è sottile e compatto, pesa 460 grammi e ha uno spessore di appena 7,55 millimetri, inferiore a quello di molti smartphone. La parte posteriore è leggermente incurvata e quest’accortezza serve a migliorare la presa e a impedire che il dispositivo scivoli di mano.

Il SoC a bordo dell’Honor Pad X8 LTE è il MediaTek P22, abbinato a 4G di RAM e 64 GB di storage che l’utente può decidere di espandere fino a 512 GB acquistando a parte una scheda microSD. Il display misura 10,1 pollici, è di tipo LCD e ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel).

Sul retro del tablet è stata collocata una fotocamera da 5 MP, mentre sulla parte anteriore, incastonato nel mezzo della cornice del lato lungo, c’è il sensore frontale per le videochiamate da 2 MP.

La sezione audio è affidata a due speaker e a un microfono e grazie alla tecnologia Honor Histen viene migliorata la riproduzione dei bassi. Honor Pad X8 LTE, quindi, è un dispositivo particolarmente adatto per la visione di contenuti multimediali, film e serie TV in streaming.

Come si intuisce dal nome del device, Honor Pad X8 LTE è dotato di connessione 4G (cioè LTE), quindi si può collegare a Internet anche se non è sotto copertura WiFi. Quest’ultima connessione, così come la Bluetooth 5.1, è comunque disponibile.

La batteria, infine, ha una capacità di 5.100 mAh e la ricarica avviene ad una potenza di 10W.

Honor Pad X8 LTE: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Honor Pad X8 LTE è di 239 euro e rispecchia la scheda tecnica e la qualità costruttiva di questo dispositivo, progettato per un uso domestico. Questo tablet, però, al momento è in offerta su Amazon e ciò lo rende molto più conveniente dei tanti altri modelli con i quali compete: Honor Pad X8 LTE scende a 203,15 euro (-15%, -35,85 euro) e diventa il tablet da divano migliore del momento.

Honor Pad X8 LTE – Processore MediaTek P22 – Versione 4/64 GB