Honor Pad X8 LTE: crolla il prezzo con lo sconto coupon su Amazon

Da mercato stantio e destinato a morte quasi certa a fiorente settore con tantissimi prodotti tra cui scegliere. Stiamo parlando del mercato dei tablet Android, letteralmente risuscitato durante i lock down dovuti alla pandemia e ancora oggi in buona salute, a giudicare dalla quantità di modelli offerti dai produttori.

Tra di essi oggi ne consigliamo uno in particolare, l’Honor Pad X8 LTE: è un dispositivo entry level e con una scheda tecnica di base, ma è adatto a moltissimi usi domestici (anche senza WiFi, vista la presenza della connessione 4G). Il tablet di Honor è un modello ben fatto e conveniente, che oggi diventa un vero affare grazie ad un’offerta con coupon su Amazon che taglia di parecchio il prezzo.

Honor Pad X8 LTE – MediaTek Helio P22 – Versione 4/64 GB – Connessione 4G

Honor Pad X8 LTE: caratteristiche tecniche

Honor Pad X8 LTE è dotato di un chip MediaTek P22, 4G di RAM e 64 GB di storage ma l’utente può espandere lo spazio di archiviazione fino a 512 GB, inserendo una scheda microSD venduta a parte. Il display misura 10,1 pollici, è di tipo LCD e ha una risoluzione di 1.920×1.200 pixel (FHD+).

La fotocamera posteriore è un sensore da 5 MP mentre la fotocamera anteriore è da 2 MP, sufficiente per fare videochiamate di discreta qualità. La sezione audio è composta da due speaker e un microfono e la tecnologia Honor Histen migliora la riproduzione dei bassi.

Le connessioni includono il Bluetooth 5.1, WiFi e nel caso del tablet protagonista dell’offerta in corso su Amazon anche il 4G LTE, con scheda SIM e piano traffico da acquistare a parte. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh e la ricarica è da 10W.

Honor Pad X8 LTE è un tablet sottile e compatto: pesa 460 grammi e ha uno spessore di 7,55 millimetri, cioè meno di molti smartphone, e la scocca posteriore è curva, per rendere più comoda l’impugnatura ed evitare che il tablet scivoli di mano.

Dal punto di vista software, oltre all’interfaccia utente Magic UI 6.1, basata su Android 12, va citata la funzione Multi-Window che permette di visualizzare fino a quattro finestre contemporaneamente, per avere sotto controllo le app che più ci interessano, e la modalità e-book che regola automaticamente contrasto e luminosità per rendere più confortevole la lettura dei libri digitali.

Honor Pad X8 LTE: offerta Amazon

Il prezzo di listino di Honor Pad X8 LTE è di 239 euro e non è eccessivo per la scheda tecnica e la qualità costruttiva offerta al cliente. Stiamo infatti parlando di un buon dispositivo, pensato per l’uso domestico e, in particolare, per lunghe ore di fruizione di contenuti in streaming o di navigazione online e sui social.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile approfittare dello sconto con coupon (che si applica al momento del pagamento) che porta il prezzo finale di Honor Pad X8 LTE a 199 euro, cosa che rende questo dispositivo un vero affare per l’utente medio.

Honor Pad X8 LTE – MediaTek Helio P22 – Versione 4/64 GB – Connessione 4G