Honor Play 4 PRO, lo smartphone che funziona anche da termometro

Il prossimo Honor Play 4 non avrà le app di Google, essendo uno smartphone del gruppo Huawei, ma potrà misurarci la temperatura. Perché, come ha confermato la stessa Honor, sarà dotato di una fotocamera a infrarossi. Si tratta del primo device elettronico per il grande pubblico che offre una caratteristica del genere e, in tempi di Covid-19, tutto ciò assume una sfumatura ben diversa.

Presentata ieri, la nuova gamma Honor Play 4 sarà in vendita a partire dal 9 giugno in Cina, per poi arrivare anche nel resto del mondo. In realtà, però, il sensore a infrarossi sarà disponibile solo sull’Honor Play 4 Pro, un device di fascia media ma dal prezzo estremamente competitivo per le caratteristiche tecniche offerte. Non stupisce, visti i tempi, il fatto che la misurazione della temperatura sia stata ampiamente pubblicizzata da Honor: il sub-brand di Huawei, infatti, ha mostrato in un video quanto sia semplice e “sicuro” usare il suo smartphone come termometro a infrarossi. Per misurare la temperatura con l’Honor Play 4 Pro, infatti, ci vogliono pochi secondi e non serve il contatto fisico.

Honor Play 4 Pro: come funziona il termometro

La rilevazione della temperatura tramite l’Honor Play 4 Pro potrà essere fatta su oggetti, animali e persone. Basterà avvicinare lo smartphone alla cosa o persona e, nel giro di pochissimi secondi, verrà rilevata la temperatura. Avvicinare e non toccare, questa è la cosa più importante in questo momento in Cina, dove anche i big dell’elettronica di consumo stanno cercando di dare una mano al contenimento della pandemia di coronavirus.

Honor Play 4 e Play Pro: le altre caratteristiche

La gamma Honor Play 4 è composta da due smartphone molto diversi tra loro. Il Play 4 normale ha uno schermo LCD da 6,81 pollici e 60 Hz di refresh e monta il SoC MediaTek Dimensity 800 e 6/8 GB di Ram e 128 GB di memoria di archiviazione. Il Play 4 Pro ha uno schermo da da 6,57 pollici, è dotato invece del ben più potente HiSilicon Kirin 990 (lo stesso dell’Honor 30 e dell’Honor 30 Pro, per intendersi), accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il Play 4 normale, poi, ha una fotocamera posteriore quadrupla: principale da 64 MP, grandangolo da 8 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP. La frontale, invece, è da 16 MP. Il Play 4 Pro, invece, ha un doppio sensore da 40 MP, accompagnato da un tele da 8 MP (zoom 3X con stabilizzatore ottico), e il famoso sensore IF.