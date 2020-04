Honor Play4T ufficiale, smartphone lowcost e potente: quanto costa

Honor mantiene le promesse e, in attesa della presentazione dei nuovi smartphone Honor 30 e Honor 30 Pro, svela ufficialmente due nuovi dispositivi lowcost: Honor Play4T e Honor Play4T Pro. Si tratta di due smartphone di fascia media veramente interessanti e, come da “tradizione” del brand cinese, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo, da un design accattivante e da una serie di specifiche hardware degne di nota.

I due dispositivi si differenziano per molte caratteristiche hardware, a partire proprio dal processore. Sull’Honor Play4T troviamo un chipset Krin 710A, mentre sulla versione Pro il più performante Kirin 810. Differente anche il comparto fotografico e il quantitativo di ram. I nuovi smartphone Honor Play4T e Honor Play4T Pro saranno per ora disponibili soltanto in Cina, Honor non ha ancora rivelato quando i due telefoni Android di fascia media saranno commercializzati in Europa.

Honor Play4T: specifiche tecniche

Honor Play4T è dotato di un display OLED da 6,39 pollici con risoluzione HD+ e un notch a goccia che racchiude la fotocamera anteriore da 8 megapixel. Ampio lo schermo grazie al particolare design che sfoggia un rapporto display-scocca pari al 90,15%. Cuore pulsante del nuovo Honor Play4T è il processore Kirin 710A octa-core, abbinato ad una memoria RAM da 6GB e ad una capacità di archiviazione di 128GB, espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico posteriore è costituito da una doppia fotocamera verticale dotata di un sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.8 e da un secondo obiettivo da 2 megapixel. La batteria è da 4.000 mAh. ma non dispone della funzione di ricarica rapida. Sistema operativo MagicUI 3.1 basato su Android 10.

Honor Play4T Pro: caratteristiche tecniche

Sull’Honor Play 4T Pro troviamo un display OLED FHD+ da 6,3″. Più potente il processore, un Kirin 810 octa-core abbinato a due diverse capacità di memoria RAM, 6 o 8GB e ad un’unità di archiviazione interna di 128GB espandibile. Il sensore per le impronte digitali è posizionato sotto il display.

Il comparto fotografico è costituito da una fotocamera anteriore da 16 megapixel con apertura f/2.0 integrata nel notch a goccia dello schermo. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con il sensore principale da 48 megapixel e apertura f/1.8, da un grandangolare da 8 megapixel e apertura f/2.4 e da uno teleobiettivo da 2 megapixel con apertura f/2.4. La batteria è la stessa del modello standard, ma è dotata di ricarica veloce.

Prezzo e data di uscita Honor 4T Play e Honor 4T Play Pro

Per il momento i due smartphone sono disponibili solo per il mercato cinese e non si conoscono i tempi di rilascio per l’Euroa.

L’Honor Play4T è stato lanciato al prezzo di 1.199 yuan, che al cambio attuale è circa 155 euro.

Per la versione 6GB/128GB dell’Honor Play4T il prezzo di listino è 1.499 yuan, circa 195 euro al cambio attuale. Il modello da 8GB di RAM e 128GB di archiviazione bisogna sborsare 1.699 yuan, circa 220 euro al cambio attuale.