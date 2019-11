Honor V30 ufficiale, fotocamera rettangolare e un mostro di potenza

Fonte foto: Honor 1 di 6 Honor V30 5G Presentati ufficialmente i due nuovi top di gamma del brand cinese Honor, gruppo Huawei. Sono l'Honor V30 e l'Honor V30 Pro e, come da tradizione Honor, racchiudono hardware di alto livello con un prezzo accessibile. Ma, soprattutto, offrono entrambi la connettività 5G.

Fonte foto: Honor 2 di 6 Honor V30: servizi Google e Android 10 Come è noto anche Honor, essendo un brand del gruppo Huawei, ha il grosso problema del blocco commerciale imposto da Donald Trump che vieta alle società statunitensi di avere accordi con il colosso cinese. A farne le spese anche Google, che non può certificare gli smartphone di Honor. Per questo motivo i nuovi Honor V30 e V30 Pro hanno preinstallato Android 10 stock, visto che Honor non ha potuto collaborare con Google per personalizzare a fondo il sistema operativo. Tuttavia, gran parte delle mancanze da questo punto di vista sono colmate dall'interfaccia grafica Magic UI 3.0.

Fonte foto: Honor 3 di 6 Honor V30: le caratteristiche tecniche Entrambi i nuovi smartphone top di gamma Honor hanno uno schermo da 6,57 pollici. Non si tratta di un OLED, ma di un LCD con risoluzione FHD+ (1.080x2.400). Lo schermo ha due fori, per alloggiare altrettante fotocamere anteriori. Diversi invece i processori dei due dispositivi: Honor V30 monta il Kirin 990 abbinato al modem Baloon 5000, mentre Honor V30 Pro il Kirin 990 5G. I tagli di memoria disponibili saranno 6/128GB e 8/128GB per il V30 normale e 8/128GB e 8/256GB per il V30 Pro.

Fonte foto: Honor 4 di 6 Honor V30: il comparto fotografico Le fotocamere dell'Honor V30 sono cinque. Nella parte frontale troviamo un sensore principale da 32 Megapixel e un sensore secondario da 8 Megapixel. Al posteriore, invece, l'Honor V30 monta un obiettivo da 40 Megapixel, un sensore grandangolare da 8 Megapixel e un teleobiettivo 3X da 8 MP con stabilizzatore ottico. Honor V30 Pro ha un reparto fotografico posteriore migliore: 40 MP f/1.6 con stabilizzatore ottico, a cui si aggiungono un sensore grandangolare da 12 MP e lo stesso teleobiettivo 3X 8 MP del fratello minore.

Fonte foto: Honor 5 di 6 Honor V30: batteria Molto interessante anche il reparto batteria: 4.100 mAh per il V30 e 4.200 mAh per il V30 Pro, necessari ad alimentare anche i chip per il 5G, il Wi-Fi 802.11 dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS e il GLONASS, l'NFC. Tramite la porta USB-C è anche possibile fare il reverse charging di altri dispositivi, con una potenza fino a 7,5 Watt. I due Honor, invece, si ricaricano fino a 40 Watt con il cavetto e fino a 27 Watt in modalità wireless.