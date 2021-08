Honor Watch GS Pro a questo prezzo è l'ideale per tornare in forma

Chi sta cercando uno smartwatch per rimettersi in forma, e settembre è il mese ideale per farlo, ha una grande possibilità di scelta: il mercato è pieno di orologi smart dedicati agli sportivi, che sono in grado di monitorare decine di attività sportive. Se non oltre 100, in alcuni casi.

Le differenze, anche di prezzo, tra un prodotto e l’altro sono enormi: si va da poche decine di euro per prodotti base e di fattura mediocre, a tre o quattrocento euro per i prodotti di grande marca dotati di funzioni evolute. Come sempre l’ottimo sta nel mezzo, almeno per l’utente medio perché chi fa sport a livelli professionistici (o quasi) ha bisogno di prodotti specifici. Nel mezzo, tra tanti prodotti, troviamo Honor Watch GS Pro: è uno smartwatch presentato a fine 2020, che ha convinto subito un po’ tutti per la sua qualità e per l’equilibrio delle funzioni offerte. Aveva un solo difetto: il prezzo, un po’ fuori mercato. Difetto che sparisce adesso con l’offerta in corso su Amazon: -29%, tutta un’altra musica.

Honor Watch GS Pro: caratteristiche tecniche

Honor Watch GS Pro è un orologio smart con quadrante da 48 millimetri in policarbonato molto resistente agli urti, nel quale è incastonato lo schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454×454 pixel. Honor dichiara che questo smartwatch ha superato ben 14 test dello standard MIL-STD-810G e che può resistere a temperature comprese tra -40 e +70 gradi centigradi.

Il chip attorno al quale ruota tutto l’orologio è il Kirin A1, affiancato da 4 GB di memoria di archiviazione. Grazie all’efficienza di questa piattaforma hardware Honor Watch GS Pro ha una elevata autonomia: Honor dichiara 25 giorni in risparmio energetico e 40 ore con il GPS attivato (100 ore con GPS e risparmio energetico attivi).

Trattandosi di un orologio dedicato a chi fa sport, questo Honor è ricco di sensori integrati, tra i quali non manca quello della saturazione di ossigeno nel sangue (Sp02) né quello per la frequenza cardiaca.

Ma se parliamo di sport, qui c’è il vero motivo per il quale si dovrebbe pensare di comprare questo smartwatch di Honor: può monitorare 100 tipi di allenamento e ha anche un personal trainer integrato che ci segue nell’esecuzione di alcune attività sportive.

Discreta la parte smart: si collega allo smartphone con il Bluetooth 5.1 e può leggere le notifiche delle app selezionate, può controllare la musica e le chiamate. Funzioni standard, quelle che servono veramente mentre si fa attività fisica: né troppe, né troppo poche.

Honor Watch GS Pro: quanto costa

Honor Watch GS Pro è arrivato sul mercato ad un prezzo non proprio popolare: 249 euro. Nel giro di pochi mesi è sceso ad un prezzo più consono: 199 euro. Già a questo prezzo è uno smartwatch da comprare se si cerca un orologio per allenarsi indoor e outdoor.

Ma Honor Watch GS Pro diventa veramente interessante con l’attuale offerta Amazon: 142 euro.

Honor Watch GS Pro – Smartwatch multisport 48mm in policarbonato