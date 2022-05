Honor Watch GS Pro, minimo storico e super prezzo per lo smartwatch indistruttibile

Anche all’interno del mondo degli smartwatch, come capita anche per gli smartphone, ci sono nicchie di mercato composte da dispositivi con caratteristiche uniche e molto particolari. Una di queste è composta dagli smartwatch rugged, ossia orologi (quasi) indistruttibili, costruiti seguendo delle regole ben precise in fatto di materiali e resistenza. Nella maggior parte dei casi sono smartwatch che hanno ricevuto la certificazione militare MIL-STD-810G e che hanno superato dei test che mettono a dura prova la resistenza, come ad esempio gli sbalzi di temperatura. Sono smartwatch perfetti per tutti coloro che amano l’avventura e che hanno bisogno di un aiuto tecnologico durante le escursioni.

Sono smartwatch che hanno un prezzo più elevato rispetto ai modelli classici, ma oggi ne troviamo uno in super offerta. Stiamo parlando dell’Honor Watch GS Pro, disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 43% che fa risparmiare più di 70€ sul prezzo di listino. Si tratta di un orologio smart con funzionalità molto avanzate, in grado di tenere sotto controllo sia la salute sia l’attività fisica (sono disponibili più di100 allenamenti). Altra caratteristica che lo contraddistingue dagli altri dispositivi è la durata della batteria: ben 25 giorni.

Honor Watch GS Pro: funzionalità e caratteristiche tecniche

L’Honor Watch GS Pro è il compagno ideale per tutti coloro che amano fare escursioni in montagna e nei sentieri. Oltre a resistere agli sbalzi di temperatura, alle cadute e alla polvere, integra anche un avanzato sistema GPS che permette di trovare la strada giusta in ogni occasione.

Lo smartwatch è stato costruito rispettando regole ben precise e ha ottenuto anche la certificazione di grado militare MIL-STD-810G. Per ottenerla ha superato ben 14 test che ne hanno certificato la resistenza al calore e al freddo (+70 gradi e -40 gradi), alla sabbia e alla polvere, all’umidità e alle condizioni estreme.

Passando alle caratteristiche più tecniche, lo smartwatch ha uno schermo da 1,39", con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces disponibili. L’orologio è anche in grado di fornire informazioni preziose su eventuali cambi di meteo e sull’orario dell’alba e del tramonto. Essendo un wearable per chi ama l’avventura troviamo tantissimi sport supportati. Sono più di 100 le attività disponibili, tra cui la corsa, lo sci ed esercizi a corpo libero.

Ottime anche le funzionalità dedicate alla salute. I battiti cardiaci vengono monitorati ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche la funzione per il monitoraggio del sonno, con un report completo con le varie fasi del riposo.

Collegando l’orologio allo smartphone, è possibile ricevere le notifiche direttamente sullo smartwatch e rispondere anche alle chiamate (c’è un microfono integrato). Chiudiamo con la batteria che può avere un’autonomia fino a 25 giorni.

Honor Watch GS Pro in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartwatch Honor Watch GS Pro in offerta su Amazon a un prezzo di 95,90€, ben il 43% in meno rispetto a quello di listino. Per il wearable di tratta del prezzo più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce. Si tratta di un’offerta top per un dispositivo con funzionalità uniche nel suo genere e che è realizzato con materiali top. L’orologio viene spedito direttamente da Amazon e bisogna aspettare pochissimi giorni per la consegna.

Honor Watch GS Pro